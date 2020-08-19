Нардеп Суркіс витрачає на охорону понад чверть мільйона гривень на місяць
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. Народний депутат від ОПЗЖ Григорій Суркіс витратив на послуги охорони 252,9 тис. грн. Про це свідчать повідомлення про зміни його майнового стану, опубліковані на сайті НАЗК у серпні, передає УНН.
Варто зазначити, що такі зміни до майнового стану Суркіс вносить щомісяця. Так, до прикладу, у липні він поінформував НАЗК про те, що витратив на послуги охорони 301,3 тис. грн, у червні - 291,6 тис. грн, у травні - 301,3 тис. грн.
Загалом, з початку року нардеп витратив на послуги охорони понад 2,1 млн грн.
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Нагадаємо, Григорій Суркіс задекларував 10 елітних автомобілів. А його Mercedes-Benz Maybach S650 2018 р. виявився найдорожчим серед авто усіх депутатів ВР.
Крім того, нардеп задекларував девять годинників Rolex і мільйони на рахунках.
Як писав УНН, за даними американських ЗМІ, Kroll “вирахувала аферу Суркісів” з виведення з Привату 150 млн доларів. Вказується, що відбувалося це через 6 офшорних компаній, які сьогодні як раз і позиваються в українських судах до держбанку.
Мова про Sofinam Investments, Lumil Investments, Berlini Commercial, Camerin Investments, Sunnex Investments і Tamplemon Investments, що афільовані із братами Суркісами.