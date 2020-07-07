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Суркіс задекларував найдорожчий автомобіль серед нардепів

Суркіс задекларував найдорожчий автомобіль серед нардепів

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 липня. УНН. Найдорожчий автомобіль серед депутатів Верховної Ради IX скликання задекларував представник фракції "Опозиційна платформа - "За життя" Григорій Суркіс. Про це свідчать дані аналізу декларацій народних депутатів, передає УНН із посиланням на The Page.

Йдеться про Mercedes-Benz Maybach S650 2018 року випуску, який Суркіс купив у 2019 році. Нардеп зазначив, що придбав автомобіль за 18 млн 143 тис. 804 гривень (понад 665 тис. доларів за нинішнім курсом).

Серед нардепів-власників дорогих автомобілів виділяється також член депутатської групи "За майбутнє" Степан Івахів. У нього в декларації, поміж іншим, зазначено Rolls-Royce Cullinan 2019 року випуску.

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"Івахів не повідомив ціну, по якій купив автомобіль, але на ринку він коштує від 8 до 11 млн гривень (300-400 тис. доларів)", - пише видання.

Відзначимо, що за інформацією "Наші гроші", восени 2018 року ТОВ "Футбольний клуб "Динамо "Київ" завезло до України три автомобілі Mercedes-Benz загальною вартістю 1,58 млн доларів.

Крім цього, від німецької компанії "R-Company GmbH" ФК також отримав два броньованих S650 Maybach Guard, які до розмитнення коштували 693 тис. доларів і 680 тис. доларів відповідно.

Нагадаємо, у кінці 2017 року слідчі прокуратури Києва почали розслідування за фактом купівлі ФК "Динамо Київ" двох автомобілів марки Mercedes-Benz, ML 500 4 MATIC.

За даними слідства, вартість останніх була значно занижена при митному оформленні з метою ухилення від сплати податків.

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Додамо, що керівництво ФК в ухиленні від сплати податків сьогодні підозрює ДБР. Кримінальне провадження за цим фактом розслідується з вересня минулого року. 

За даними слідства, службові особи ТОВ "ФК "Динамо" Київ" "забезпечили уникнення товариством сплати податків в особливо великих розмірах, шляхом реалізації схем по фінансуванню діяльності спортивного клубу з використанням банківських рахунків офшорної компанії".

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