В ГБР рассказали о ходе следствия по делу о неуплате налогов ФК "Динамо"
Киев • УНН
КИЕВ. 21 апреля. УНН. Досудебное расследование в уголовном производстве по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах должностными лицами ООО "ФК "Динамо" Киев" продолжается. Об этом УНН рассказали в Государственном бюро расследований.
Там уточнили, что досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется следователями Территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Киеве
При этом, в ГБР добавили, что пока не будут разглашать детали уголовного преследования из-за требований УПК.
"Одновременно, руководствуясь положениями статьи 222 УПК Украины, сообщаю, что сведения запрашиваемые Вами не подлежат разглашению на данном этапе досудебного расследования", - уточнили в ГБР.
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Отметим, что речь идет об уголовном производства № 42019000000002028 от 17 сентября 2019 года. По данным СМИ, досудебное расследование уголовного производства регистрировали следователи ГПУ.
Утверждалось, что служебные лица ООО "ФК "Динамо" Киев" "обеспечили избежание Обществом уплаты налогов в особо крупных размерах путем реализации схем по финансированию деятельности спортивного клуба с использованием банковских счетов оффшорной компании".
Инкриминируют должностным лицам ООО "ФК "Динамо" Киев" часть 3 статьи 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов, других обязательных платежей - ред.) Уголовного кодекса Украины.
Санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.