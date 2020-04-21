У ДБР розповіли про хід слідства у справі про несплату податків ФК "Динамо"

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Київ • УНН

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КИЇВ. 21 квітня. УНН. Досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами ТОВ "ФК "Динамо" Київ" триває. Про це УНН розповіли у Державному бюро розслідувань.

Там уточнили, що досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві

При цьому, у ДБР додали, що поки не будуть розголошувати деталі кримінального переслідування через вимоги КПК.

“Одночасно, керуючись положеннями статті 222 КПК України, повідомляю, що відомості запитувані Вами не підлягають розголошенню на даному етапі досудового розслідування”, — уточнили в ДБР.

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Зазначимо, що йдеться про кримінальне провадження № 42019000000002028 від 17 вересня 2019 року. За даними ЗМІ, досудове розслідування кримінального провадження реєстрували слідчі ГПУ.

Стверджувалося, що службові особи ТОВ “ФК "Динамо" Київ” “забезпечили уникнення Товариством сплати податків у особливо великих розмірах шляхом реалізації схем із фінансування діяльності спортивного клубу з використанням банківських рахунків офшорної компанії”.

Інкримінують службовим особам ТОВ “ФК "Динамо" Київ” частину 3 статті 212 (ухилення від сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів — ред.) Кримінального кодексу України.

Санкція вказаної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років із конфіскацією майна.

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