У ДБР розповіли про хід слідства у справі про несплату податків ФК "Динамо"

КИЇВ. 21 квітня. УНН. Досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами ТОВ "ФК "Динамо" Київ" триває. Про це УНН розповіли у Державному бюро розслідувань.