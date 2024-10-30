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Наповнення водосховищ окупованого Криму б'є антирекорд: вперше за 43 роки критична ситуація

Київ • УНН

 • 17730 перегляди

Приплив води у водосховищах Південного берега Криму досяг історичного мінімуму з 1981 року. Без опадів гарантованого запасу води вистачить лише до квітня 2025 року.

Наповнення водосховищ окупованого Криму б'є антирекорд: вперше за 43 роки критична ситуація

Приплив води у водосховищах Південного берега Криму побив 43-річний антирекорд. Як заявив директор російського підприємства Водоканал Південного берега Криму Олексій Григор'єв, такої ситуації не було з 1981 року, передає УНН.

"З початку року приток фактично не було через недостатні опади. Такої ситуації не було за 43 роки спостережень. Навіть у посуху 1994 року, посушливу ситуацію в 2020-2021 році, притоки були вищими, ніж зараз", – цитує Григор'єва російський ТАСС.

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За словами директора, якщо не буде опадів, гарантованого обсягу води у водосховищах вистачить до 1 квітня 2025 року.

Додамо

Запас води у водосховищах анексованого Криму у вересні знизився на 11,3 млн. кубометрів. Проблема вододефіциту у Криму продовжує посилюватись.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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