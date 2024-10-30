Наполнение водохранилищ оккупированного Крыма бьет антирекорд: впервые за 43 года критическая ситуация

Приток воды в водохранилищах Южного берега Крыма побил 43-летний антирекорд. Как заявил директор российского предприятия Водоканал Южного берега Крыма Алексей Григорьев, такой ситуации не было с 1981 года, передает УНН.

"С начала года притока фактически не было из-за недостаточных осадков. Такой ситуации не было за 43 года наблюдений. Даже в засуху 1994 года, засушливую ситуацию в 2020-2021 году, притоки были выше, чем сейчас", - цитирует Григорьева российский ТАСС.

По словам директора, если не будет осадков, гарантированного объема воды в водохранилищах хватит до 1 апреля 2025 года.

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Запас воды в водохранилищах аннексированного Крыма в сентябре снизился на 11,3 млн кубометров. Проблема вододефицита в Крыму продолжает усугубляться.