Нам потрібна допомога вже зараз, а не після війни: очільник Одещини Кіпер про зустрічі з міжнародними партнерами
Київ • УНН
Губернатор Одеської області Кіпер закликав міжнародних партнерів надавати допомогу зараз, а не після війни, оскільки Україна зараз виступає щитом, що запобігає подальшій російській агресії в Європі.
Одещину відвідує значна кількість міжнародних делегацій, які цікавляться чим допомогти після війни. Однак, допомога потрібна не потім, вона потрібна зараз, бо Україна сьогодні - це щит, який стримує ворога від подальших зазіхань на Європу. Про це в ефірі "Теми з Наталією Мосейчук" заявив очільник Одеської облдержадміністрації Олег Кіпер, передає УНН.
Ви знаєте, що Одещина є транзитним регіоном. Також Одещину відвідує велика кількість послів іноземних країн. У мене було багато зустрічей із ними. І я бачу, що деякі вичікують. Вони запитують, а яка допомога вам потрібна після завершення війни... Але після війни можливо допомога не знадобиться, краще допомогти зараз, бо ми - щит для них.
Він підкреслив, аби Херсонщина, Миколаївщина, Донбас, Буча - всі ці звірства не повторилися в Європі - допомога потрібна прямо зараз.
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