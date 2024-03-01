Нам нужна помощь уже сейчас, а не после войны: глава Одесской области Кипер о встречах с международными партнерами
Киев • УНН
Губернатор Одесской области Кипер призвал международных партнеров оказывать помощь сейчас, а не после войны, поскольку Украина сейчас выступает щитом, предотвращающим дальнейшую российскую агрессию в Европе.
Одесскую область посещает значительное количество международных делегаций, которые интересуются чем помочь после войны. Однако, помощь нужна не потом, она нужна сейчас, потому что Украина сегодня - это щит, который сдерживает врага от дальнейших посягательств на Европу. Об этом в эфире "Темы с Натальей Мосейчук" заявил глава Одесской облгосадминистрации Олег Кипер, передает УНН.
Вы знаете, что Одесская область является транзитным регионом. Также Одесскую область посещает большое количество послов иностранных государств. У меня было много встреч с ними. И я вижу, что некоторые выжидают. Они спрашивают, а какая помощь вам нужна после завершения войны... Но после войны возможно помощь не понадобится, лучше помочь сейчас, потому что мы - щит для них.
Он подчеркнул, чтобы Херсонщина, Николаевщина, Донбасс, Буча - все эти зверства не повторились в Европе - помощь нужна прямо сейчас.
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Нам нужна помощь уже сейчас, а не после войны: глава Одесской области Кипер о встречах с международными партнерами
Губернатор Одесской области Кипер призвал международных партнеров оказывать помощь сейчас, а не после войны, поскольку Украина сейчас выступает щитом, предотвращающим дальнейшую российскую агрессию в Европе.
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