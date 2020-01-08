Нафта WTI подорожчала в США до 65 доларів після ракетних обстрілів Ірану
Київ • УНН
КИЇВ. 8 січня. УНН. Вартість техаської світлої нафти (WTI) у вівторок перевищила 65 доларів у зв'язку з ударами Ірана по військовим базам США в Іраку. Про це свідчать дані електронних торгів в США, передає УНН.
До 19:11 за місцевим часом (2:15 за київським часом) ціна поставок енергоносія підвищилася на 2,78 (понад 4%) - до 65,48 доларів за барель.
Зараз ціна знизилась, та коливається на рівні 63,8 - 64 доларів.
Раніше повідомлялось, що в ніч на 8 січня іранські Збройні сили здійснили ракетні обстріли американських баз на території Іраку. Пізніше ЗМІ розповсюдили відео ракетного обстрілу. Згодом, у Пентагоні заявили, що Іран обстріляв щонайменше дві бази США в Іраку.
Ці події відбуваються на тлі атаки США в районі аеропорту іракської столиці Багдада, коли в ніч на 3 січня був убитий командувач силами спеціального призначення “Аль-Кудс” Корпусу вартових ісламської революції (КВІР, елітні частини ЗС Ірану) генерал Касем Сулеймані. У свою чергу, після обстрілу американських баз, КВІР назвав Ізраїль співучасником США у вбивстві Сулеймані.
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Після атаки США по Сулеймані на території Багдада, парламент Іраку, 5 січня, прийняв на екстреному засіданні резолюцію, якою зобов’язав американський військовий контингент вийти з території країни. На що у Пентагоні заявили, що американські війська не будуть йти з Іраку, а політика Вашингтона щодо цього питання незмінна.