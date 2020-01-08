Нефть WTI подорожала в США до 65 долларов после ракетных обстрелов Ирана
Киев • УНН
КИЕВ. 8 января. УНН. Стоимость техасской светлой нефти (WTI) во вторник превысила 65 долларов в связи с ударами Ирана по военным базам США в Ираке. Об этом свидетельствуют данные электронных торгов в США, передает УНН.
К 19:11 по местному времени (2:15 по киевскому времени) цена поставок энергоносителя повысилась на 2,78 (более 4%) - до 65,48 долларов за баррель.
Сейчас цена снизилась, и колеблется на уровне 63,8 - 64 долларов.
Ранее сообщалось, что в ночь на 8 января иранские вооруженные силы совершили ракетные обстрелы американских баз на территории Ирака. Позже СМИ распространили видео ракетного обстрела. Впоследствии, в Пентагоне заявили, что Иран обстрелял минимум две базы США в Ираке.
Эти события происходят на фоне атаки США в районе аэропорта иракской столицы Багдада, когда в ночь на 3 января был убит командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) генерал Касем Сулеймани. В свою очередь, после обстрела американских баз, КСИР назвал Израиль соучастником США в убийстве Сулеймани.
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После атаки США по Сулеймани на территории Багдада, парламент Ирака, 5 января, принял на экстренном заседании резолюцию, которой обязал американский военный контингент выйти с территории страны. На что в Пентагоне заявили, что американские войска не будут уходить из Ирака, а политика Вашингтона по этому вопросу неизменна.