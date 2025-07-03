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Нафта дешевшає на тлі невизначеності з митами США і очікувань збільшення видобутку

Київ • УНН

 • 537 перегляди

Ф'ючерси на нафту Brent та WTI впали після зростання, оскільки інвестори побоюються відновлення вищих мит США та очікують підвищення видобутку від ОПЕК+. Невизначеність щодо торговельної політики США та уповільнення активності в Китаї також впливають на ринок.

Нафта дешевшає на тлі невизначеності з митами США і очікувань збільшення видобутку

Ціни на нафту впали в четвер після зростання на 3% на попередній сесії, на тлі того, як інвестори побоюються, що можуть бути відновлені вищі мита США, що може призвести до зниження попиту на пальне, і на тлі очікувань, що основні виробники оголосять про підвищення видобутку, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 45 центів, або 0,65%, до $68,66 за барель до 06:45 за Гринвічем (09:45 за Києвом). Американська нафта марки West Texas Intermediate впала на 44 центи, або 0,66%, до $67,01 за барель

Обидва контракти зросли до найвищого рівня за один тиждень у середу, на тлі того, що Іран призупинив співпрацю з МАГАТЕ, викликавши побоювання, що суперечка щодо ядерної програми може знову перерости в збройний конфлікт, а США і В'єтнам досягли попередньої торгової угоди.

Тим не менш, зростає невизначеність щодо торговельної політики США, оскільки 90-денна пауза у застосуванні вищих мит закінчиться 9 липня без будь-яких нових торгових угод з кількома великими торговими партнерами, такими як ЄС та Японія.

Крім того, Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) та її союзники, такі як росія, відома як ОПЕК+, імовірно погодяться збільшити видобуток на 411 000 барелів на добу на своїй зустрічі у ці вихідні.

Враховуючи невизначеність навколо обох подій і майбутнє свято 4 липня в США, присвячене Дню незалежності, "учасники ринку, ймовірно, не захочуть брати на себе занадто багато ризику у довгі вихідні в США", заявили аналітики ING у замітці у четвер.

Погіршуючи негативні настрої, опитування приватного сектору в четвер показало, що активність у сфері послуг у Китаї, найбільшому у світі імпортері нафти, у червні зростала найповільнішими темпами за дев'ять місяців, на тлі того, як попит послабшав, а нові експортні замовлення скоротилися.

Несподіване зростання запасів нафти в США також наголосило на стурбованості щодо попиту з боку найбільшого у світі споживача нафти.

Аналітики заявили, що ринок слідкуватиме за публікацією ключового щомісячного звіту про зайнятість у США у четвер, щоб сформувати очікування щодо глибини та термінів зниження відсоткових ставок Федеральною резервною системою у другій половині цього року.

Нижчі відсоткові ставки можуть стимулювати економічну активність, що, своєю чергою, збільшить попит нафту.

Звіт про зайнятість у приватному секторі в середу показав скорочення вперше за два роки, хоча аналітики попередили, що між ним та урядовими даними немає жодної кореляції.

Активність танкерів з російською нафтою через санкції впала майже вдвічі - Єрмак27.06.25, 00:10 • 3321 перегляд

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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