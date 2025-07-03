Нефть дешевеет на фоне неопределенности с пошлинами США и ожиданий увеличения добычи

Цены на нефть упали в четверг после роста на 3% на предыдущей сессии, на фоне того, как инвесторы опасаются, что могут быть возобновлены более высокие пошлины США, что может привести к снижению спроса на топливо, и на фоне ожиданий, что основные производители объявят о повышении добычи, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 45 центов, или 0,65%, до $68,66 за баррель к 06:45 по Гринвичу (09:45 по Киеву). Американская нефть марки West Texas Intermediate упала на 44 цента, или 0,66%, до $67,01 за баррель

Оба контракта выросли до самого высокого уровня за одну неделю в среду, на фоне того, что Иран приостановил сотрудничество с МАГАТЭ, вызвав опасения, что спор по ядерной программе может снова перерасти в вооруженный конфликт, а США и Вьетнам достигли предварительного торгового соглашения.

Тем не менее, растет неопределенность относительно торговой политики США, поскольку 90-дневная пауза в применении более высоких пошлин закончится 9 июля без каких-либо новых торговых соглашений с несколькими крупными торговыми партнерами, такими как ЕС и Япония.

Кроме того, Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и ее союзники, такие как россия, известная как ОПЕК+, вероятно, согласятся увеличить добычу на 411 000 баррелей в сутки на своей встрече в эти выходные.

Учитывая неопределенность вокруг обоих событий и предстоящий праздник 4 июля в США, посвященный Дню независимости, "участники рынка, вероятно, не захотят брать на себя слишком много риска в длинные выходные в США", заявили аналитики ING в заметке в четверг.

Ухудшая негативные настроения, опрос частного сектора в четверг показал, что активность в сфере услуг в Китае, крупнейшем в мире импортере нефти, в июне росла самыми медленными темпами за девять месяцев, на фоне того, как спрос ослаб, а новые экспортные заказы сократились.

Неожиданный рост запасов нефти в США также подчеркнул обеспокоенность по поводу спроса со стороны крупнейшего в мире потребителя нефти.

Аналитики заявили, что рынок будет следить за публикацией ключевого ежемесячного отчета о занятости в США в четверг, чтобы сформировать ожидания относительно глубины и сроков снижения процентных ставок Федеральной резервной системой во второй половине этого года.

Более низкие процентные ставки могут стимулировать экономическую активность, что, в свою очередь, увеличит спрос на нефть.

Отчет о занятости в частном секторе в среду показал сокращение впервые за два года, хотя аналитики предупредили, что между ним и правительственными данными нет никакой корреляции.

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