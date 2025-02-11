Над Київщиною помічено ворожі дрони, працює ППО

У небі над Київщиною зафіксували рух ворожих безпілотників, працюють сили ППО, передає УНН із посиланням на Київську ОВА.

"Київська область! У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях", - йдеться у повідомленні.

Жителів області закликали перебувати в укриттях до кінця повітряної тривоги.

"Дотримуйтеся інформаційної тиші – не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників", - резюмували в ОВА.

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