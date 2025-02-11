Над Київщиною помічено ворожі дрони, працює ППО
Київ • УНН
У повітряному просторі Київської області зафіксовано рух ворожих безпілотників. Сили протиповітряної оборони працюють по цілях, населення закликають перебувати в укриттях.
У небі над Київщиною зафіксували рух ворожих безпілотників, працюють сили ППО, передає УНН із посиланням на Київську ОВА.
"Київська область! У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях", - йдеться у повідомленні.
Жителів області закликали перебувати в укриттях до кінця повітряної тривоги.
"Дотримуйтеся інформаційної тиші – не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників", - резюмували в ОВА.
Дрони рф у січні спричинили більше жертв в Україні серед цивільних, ніж інша зброя - ООН11.02.25, 16:09 • 95551 перегляд