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Дрони рф у січні спричинили більше жертв в Україні серед цивільних, ніж інша зброя - ООН

Дрони рф у січні спричинили більше жертв в Україні серед цивільних, ніж інша зброя - ООН

Київ • УНН

 • 95552 перегляди

У січні 2025 року безпілотники малого радіуса дії спричинили 27% смертей і 30% поранень серед цивільних в Україні. 95% жертв від дронів зафіксовано на підконтрольній Україні території.

У січні російські безпілотники малого радіуса дії спричинили більше випадків загибелі або поранень серед цивільних, ніж будь-яка інша зброя в Україні. За минулий місяць загинуло щонайменше 139 цивільних осіб і 738 отримали поранення. Про це повідомила Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні, передає УНН.

У січні 2025 року в Україні загинуло щонайменше 139 цивільних осіб і 738 отримали поранення. 38 цивільних осіб загинули (27%) і 223 отримали поранення (30%) внаслідок атак з використанням безпілотників малого радіуса дії, які скидали вибухівку на цивільних осіб, часто в їхніх приватних автомобілях або громадському транспорті 

- йдеться в повідомленні.

Голова Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Даніель Белль заявила, що безпілотники малого радіуса дії зараз становлять одну з найбільш смертельних загроз для цивільних осіб у прифронтових районах.

У січні 2025 року безпілотники малого радіуса дії спричинили загибель і поранення більшої кількості цивільних осіб, ніж будь-яка інша зброя, вражаючи людей в їхніх автомобілях, автобусах і на вулицях 

- йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що у січні 95% жертв від безпілотників малого радіуса дії сталися на території, підконтрольній Україні. 5% - на території, окупованій російською федерацією.

ООН: кількість жертв війни серед цивільних в Україні зросла на 30% у 2024 році17.01.25, 09:09 • 31026 переглядiв

Безпілотники, які використовувалися в більшості атак з близької відстані, найімовірніше, були так званими FPV-дронами. Ці безпілотники оснащені камерами, які надають їхнім операторам на землі прямий огляд в реальному часі територій, які вони пролітають, і потенційних цілей. В принципі, це дозволяє оператору з більшим ступенем впевненості оцінити, чи є потенційна ціль військовим об'єктом, чи цивільною особою або об'єктом 

- інформують в Місії.

Більшість жертв серед цивільних осіб від безпілотників малого радіуса дії сталися в підконтрольних уряду частинах Херсона, зокрема вздовж річки Дніпро.

У січні ці безпілотники стали причиною 70% усіх жертв серед цивільних осіб в регіоні. Наприклад, у другій половині дня 6 січня, коли багато людей поверталися з роботи додому, безпілотник малого радіуса дії скинув вибухівку на рейсовий громадський автобус у Херсоні, внаслідок чого загинули чоловік і жінка та ще вісім цивільних осіб (шість жінок і двоє чоловіків) отримали поранення 

- зазначає Місія.

За тиждень росія застосувала проти України 1260 авіабомб і понад 750 дронів - Зеленський09.02.25, 12:34 • 77216 переглядiв

Окрім того, ММПЛУ задокументувала значне зростання кількості жертв серед цивільних осіб внаслідок використання дронів малого радіусу дії протягом 2024 року, причому кількість жертв різко зросла в останньому півріччі.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Війна

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