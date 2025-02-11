Дрони рф у січні спричинили більше жертв в Україні серед цивільних, ніж інша зброя - ООН

У січні російські безпілотники малого радіуса дії спричинили більше випадків загибелі або поранень серед цивільних, ніж будь-яка інша зброя в Україні. За минулий місяць загинуло щонайменше 139 цивільних осіб і 738 отримали поранення. Про це повідомила Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні, передає УНН.

У січні 2025 року в Україні загинуло щонайменше 139 цивільних осіб і 738 отримали поранення. 38 цивільних осіб загинули (27%) і 223 отримали поранення (30%) внаслідок атак з використанням безпілотників малого радіуса дії, які скидали вибухівку на цивільних осіб, часто в їхніх приватних автомобілях або громадському транспорті

Голова Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Даніель Белль заявила, що безпілотники малого радіуса дії зараз становлять одну з найбільш смертельних загроз для цивільних осіб у прифронтових районах.

У січні 2025 року безпілотники малого радіуса дії спричинили загибель і поранення більшої кількості цивільних осіб, ніж будь-яка інша зброя, вражаючи людей в їхніх автомобілях, автобусах і на вулицях

Повідомляється, що у січні 95% жертв від безпілотників малого радіуса дії сталися на території, підконтрольній Україні. 5% - на території, окупованій російською федерацією.

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Безпілотники, які використовувалися в більшості атак з близької відстані, найімовірніше, були так званими FPV-дронами. Ці безпілотники оснащені камерами, які надають їхнім операторам на землі прямий огляд в реальному часі територій, які вони пролітають, і потенційних цілей. В принципі, це дозволяє оператору з більшим ступенем впевненості оцінити, чи є потенційна ціль військовим об'єктом, чи цивільною особою або об'єктом