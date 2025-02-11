Дроны рф в январе вызвали больше жертв в Украине среди гражданских, чем другое оружие - ООН
Киев • УНН
В январе 2025 года беспилотники малого радиуса действия вызвали 27% смертей и 30% ранений среди гражданских в Украине. 95% жертв от дронов зафиксировано на подконтрольной Украине территории.
В январе российские беспилотники малого радиуса действия вызвали больше случаев гибели или ранений среди гражданских, чем любое другое оружие в Украине. За прошлый месяц погибло по меньшей мере 139 гражданских лиц и 738 получили ранения. Об этом сообщила Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине, передает УНН.
В январе 2025 года в Украине погибло по меньшей мере 139 гражданских лиц и 738 получили ранения. 38 гражданских лиц погибли (27%) и 223 получили ранения (30%) в результате атак с использованием беспилотников малого радиуса действия, которые сбрасывали взрывчатку на гражданских лиц, часто в их частных автомобилях или общественном транспорте
Глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Даниэль Белль заявила, что беспилотники малого радиуса действия сейчас представляют одну из самых смертельных угроз для гражданских лиц в прифронтовых районах.
В январе 2025 года беспилотники малого радиуса действия стали причиной гибели и ранения большего количества гражданских лиц, чем любое другое оружие, поражая людей в их автомобилях, автобусах и на улицах
Сообщается, что в январе 95% жертв от беспилотников малого радиуса действия произошли на территории, подконтрольной Украине. 5% - на территории, оккупированной российской федерацией.
ООН: количество жертв войны среди гражданских в Украине выросло на 30% в 2024 году17.01.25, 09:09 • 30882 просмотра
Беспилотники, которые использовались в большинстве атак с близкого расстояния, вероятнее всего, были так называемыми FPV-дронами. Эти беспилотники оснащены камерами, которые предоставляют их операторам на земле прямой обзор в реальном времени территорий, которые они пролетают, и потенциальных целей. В принципе, это позволяет оператору с большей степенью уверенности оценить, является ли потенциальная цель военным объектом или гражданским лицом или объектом
Большинство жертв среди гражданских лиц от беспилотников малого радиуса действия произошли в подконтрольных правительству частях Херсона, в частности вдоль реки Днепр.
В январе эти беспилотники стали причиной 70% всех жертв среди гражданских лиц в регионе. Например, во второй половине дня 6 января, когда многие люди возвращались с работы домой, беспилотник малого радиуса действия сбросил взрывчатку на рейсовый общественный автобус в Херсоне, в результате чего погибли мужчина и женщина и еще восемь гражданских лиц (шесть женщин и двое мужчин) получили ранения
За неделю россия применила против Украины 1260 авиабомб и более 750 дронов - Зеленский09.02.25, 12:34 • 75983 просмотра
Кроме того, ММПЧУ задокументировала значительный рост количества жертв среди гражданских лиц в результате использования дронов малого радиуса действия в течение 2024 года, причем количество жертв резко возросло в последнем полугодии.