НАБУ відреагувало на заяву ОАСК щодо підозр Вовку та суддям
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. Заяви Окружного адміністративного суду Києва про вручення підозри голові ОАСК Павлу Вовку, його заступнику та суддям з порушеннями закону є безпідставними. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу НАБУ.
“Підозри голові ОАСК, його заступнику та суддям у спробі захоплення державної влади направлені з дотриманням вимог ст. 111, 135, 136, 278 КПК України. Відтак твердження про їх вручення з порушеннями закону є безпідставними”, — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, керівник апарату Окружного адміністративного суду Києва повернув до Офісу Генерального прокурора невручену підозру голові суду Павлу Вовку та ще чотирьом суддям суду. Проте керівнику апарату ОАСК повернули назад підозри п’ятьом суддям.
Додамо, в ОАСК заявили, що розшукувані судді на роботі і готові до допиту в НАБУ.
Раніше на оголошення у розшук відреагував і голова ОАСК Павло Вовк.
Раніше УНН писав, що Окружний адміністративний суд міста Києва не може передати повістки про виклик до НАБУ восьми суддям, адже вони перебувають у відпустці.
Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро України оголосило в розшук голову Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка та суддів ОАСК у справі щодо можливого захоплення влади керівництвом суду.
Також НАБУ вкотре викликало на допит голову Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка та суддів ОАСК.
Як повідомляли раніше у САП, голові Окружного адміністративного суду міста Києва Павлу Вовку, його заступнику, п’ятьом суддям ОАСК та голові Державної судової адміністрації України повідомлено про підозру.