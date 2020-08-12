НАБУ отреагировало на заявление ОАСК относительно подозрений Вовку и судьям
Киев • УНН
КИЕВ. 12 августа. УНН. Заявления Окружного административного суда Киева о вручении подозрения голове ОАСК Павлу Вовку, его заместителю и судьям с нарушениями закона являются безосновательными. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу НАБУ.
"Подозрения голове ОАСК, его заместителю и судьям в попытке захвата государственной власти направлены с соблюдением требований ст. 111, 135, 136, 278 УПК Украины. Поэтому утверждение об их вручении с нарушениями закона являются безосновательными", - говорится в сообщении.
Напомним, руководитель аппарата Окружного административного суда Киева вернул в Офис Генерального прокурора неврученные подозрения председателю суда Павлу Вовку и еще четырем судьям суда. Однако руководителю аппарата ОАСК вернули назад подозрения пяти судьям.
Добавим, в ОАСК заявили, что разыскиваемые судьи на работе и готовы к допросу в НАБУ.
Ранее на объявление в розыск отреагировал и председатель ОАСК Павел Волк.
Ранее УНН писал, что Окружной административный суд города Киева не может передать повестки о вызове в НАБУ восьми судьям, ведь они находятся в отпуске.
Напомним, Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило в розыск председателя Окружного административного суда Киева Павла Вовка и судей ОАСК по делу о возможном захвате власти руководством суда.
Также НАБУ в очередной раз вызвало на допрос председателя Окружного административного суда Киева Павла Вовка и судей ОАСК.
Как сообщали ранее в САП, председателю Окружного административного суда города Киева Павлу Вовку, его заместителю, пяти судьям ОАСК и председателю Государственной судебной администрации Украины сообщено о подозрении.