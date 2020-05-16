На Житомирщині за добу виявлено шість випадків коронавірусу
Київ • УНН
КИЇВ. 16 травня. УНН. Станом на вечір суботи кількість хворих на COVID-19 на Житомирщині зросла на 6 осіб, 2 повторні проби вже інфікованих жителів області показали наявність хвороби в організмі. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку голови Житомирської ОДА Віталія Бунечка у Facebook.
“Станом на 22:30, за результатами лабораторного дослідження 230 проб, кількість хворих на COVID-19 зросла на 6 осіб, 2 повторні проби вже інфікованих жителів Новоград-Волинського району та Малина показали наявність хвороби в організмі”, — повідомив голова ОДА.
“Сумарна чисельність інфікувань становить 546 осіб. Найбільша кількість заражень спостерігається в Житомирі — 189 людей, в Коростені — 100 та в Бердичеві — 92”, — написав він.
Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 17 858 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 497 — летальні.
Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.
Пізніше глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що пандемія нового коронавірусу прискорюється з експоненційною швидкістю.
У свою чергу, наприкінці березня очільниця МВФ Крісталіна Георгієва заявила, що світова економіка увійшла в рецесію. Пізніше, у звіті організації за 14 квітня МВФ заявив, що світову економіку чекає найгірший рік з часів Великої депресії.