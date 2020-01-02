На Житомирщині підліток врятував пенсіонерку від пожежі в її будинку

КИЇВ. 3 січня. УНН. На Житомирщині 13-річний хлопчик помітив задимлення з вікна приватного будинку, де жила 88-річна пенсіонерка, яка не пересувається самотужки. Він вивів її на вулицю і повідомив про пожежу. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу ГУ ДСНС України в Житомирській області.