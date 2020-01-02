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На Житомирщині підліток врятував пенсіонерку від пожежі в її будинку

На Житомирщині підліток врятував пенсіонерку від пожежі в її будинку

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 січня. УНН. На Житомирщині 13-річний хлопчик помітив задимлення з вікна приватного будинку, де жила 88-річна пенсіонерка, яка не пересувається самотужки. Він вивів її на вулицю і повідомив про пожежу. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу ГУ ДСНС України в Житомирській області.

"30 грудня близько 2-ї години дня 13-річний Віктор Ващенко мешканець села Дружбівка Коростенського району йшов по вулиці і побачив дим з вікна приватного будинку. Хлопець одразу побіг до оселі, яка була вже вся задимлена. Він знав, що там сама проживає 88-річна пенсіонерка, яка майже не пересувається. Жінку обслуговують соціальні працівники. Зачерпнувши відро води з криниці на подвір’ї, юнак побіг в середину. Вітя вилив його у "сінях" і почав шукати господиню. Бабуся сиділа на ліжку в одній із кімнат. Хлопчина вивів її на вулицю та побіг повідомити про пожежу сусідам та онукові, що проживає в кінці вулиці", - йдеться у повідомленні.

Вказано, що пенсіонера сказала, що в будинку також має бути ще один її онук, який приїхав з Києва. Селяни зателефонували на "101" та пішли на пошуки чоловіка.

"Онук, орієнтовно 40-річного віку, спав на ліжку в дальній кімнаті. Громадяни розбудили його та вивели з оселі. Ні бабця, ні її родич медичної допомоги не потребували, сусіди відвели їх до себе", - додали у пресслужбі.

Повідомляється, що поки селяни рятували мешканців будинку, доступ кисню сприяв швидкому розповсюдженню вогню по дерев’яному будинку. На момент прибуття пожежників полум’я вже повністю охопило оселю із середини та половину даху.

"Оскільки поруч не було вододжерела, фахівцям ДСНС довелося їздити на дозаправку водою на річку, що за 7 км від місця події. О 14:49 пожежу локалізували та після тривалого проливання конструкцій оселі о 19:03 ліквідували. Причину виникнення загоряння та усі обставини наразі встановлюються", - повідомили у пресслужбі.

Зазначається, що 3 січня Віктор Ващенко буде нагороджений правами начальника Управління ДСНС Житомирщині, а також поданий на участь у Всеукраїнській акції "Герой-рятувальник року".

Нагадаємо, у Запорізькій області двоє дітей померли від отруєння продуктами горіння.

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