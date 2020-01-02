В Житомирской области подросток спас пенсионерку от пожара в ее доме

"30 декабря около 2 часов дня 13-летний Виктор Ващенко житель села Дружбовка Коростенского района шел по улице и увидел дым из окна частного дома. Парень сразу побежал в дом, которая была уже вся задымленная. Он знал, что там же проживает 88 -летняя пенсионерка, которая почти не передвигается. Женщину обслуживают социальные работники. Зачерпнув ведро воды из колодца во дворе, юноша побежал внутрь. Витя вылил его в "сенях" и начал искать хозяйку. Бабушка сидела на кровати в одной из комнат. мальчик вывел ее на улицу и побежал сообщить ро пожар соседям и внуку, проживающего в конце улицы ", - говорится в сообщении.

Указано, что пенсионера сказала, что в доме также предстоит еще один ее внук, который приехал из Киева. Крестьяне позвонили на "101" и пошли на поиски мужа.

"Внук, ориентировочно 40-летнего возраста, спал на кровати в дальней комнате. Граждане разбудили его и вывели из дома. Ни бабушка, ни ее родственник медицинской помощи не нуждались, соседи отвели их к себе", - добавили в пресс служба.

Сообщается, что пока крестьяне спасали жителей дома, доступ кислорода способствовал быстрому распространению огня по деревянному дому. На момент прибытия пожарных пламя уже полностью охватило дом изнутри и половину крыши.

"Поскольку рядом не было водоисточника, специалистам ДСНС пришлось ездить на дозаправку водой на реку, в 7 км от места происшествия. В 14:49 пожар был локализован и после длительного проливания конструкций дома в 19:03 ликвидировали. Причину возникновения возгорания и все обстоятельства сейчас устанавливаются ", - сообщили в пресс-служб.

Отмечается, что 3 января Виктор Ващенко будет награжден правами начальника Управления ГСЧС в Житомирской области, а также представлен на участие во Всеукраинской акции "Герой-спасатель года".

Напомним, в Запорожской области двое детей умерли от отравления продуктами горения.