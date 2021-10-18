На Закарпатті зафіксували землетрус

Цитата:

"18 жовтня, о 23 год. 20 хв. 36,6 с (по Грінвічу), або 02 год. 20 хв. 36,6 с (по Києву) в Україні, Закарпатська область, Берегівський район, село Бодалово, по даних обробки мережі сейсмічних станцій відділу сейсмічності Карпатського регіону ІГФ НАН України зафіксовано землетрус", - вказано у повідомленні.

Деталі

Координати епіцентру - широта 48.11 гр., довгота 22.62 гр. Глибина гіпоцентру 0.5 +- 1.4 км.

Інформація з населених пунктів не надходила, вказали у департаменті Львівської ОДА.

Додамо

Напередодні Польщу сколихнув землетрус магнітудою 4,6 бала.