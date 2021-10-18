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На Закарпатье зафиксировали землетрясение

На Закарпатье зафиксировали землетрясение

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 18 октября. УНН. В ночь на 18 октября зарегистрировано землетрясение в Закарпатской области. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Департамента по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.

Цитата:

"18 октября, в 23 ч. 20 мин. 36,6 сек (по Гринвичу), или 02 ч. 20 мин. 36,6 сек (по Киеву) в Украине, Закарпатская область, Береговский район, село Бодалово, по данным обработки сети сейсмических станций отдела сейсмичности Карпатского региона ИГФ НАН Украины зафиксировано землетрясение", - указано в сообщении.

Детали

Координаты эпицентра - широта 48.11 гр., долгота 22.62 гр. Глубина гипоцентра 0.5 +- 1.4 км.

Информация из населенных пунктов не поступала, указали в департаменте Львовской ОГА.

Добавим

Накануне Польшу всколыхнуло землетрясение магнитудой 4,6 балла.

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