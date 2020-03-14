На Закарпатті за вісім днів госпіталізували 10 дітей з менінгококовою інфекцією
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. В Закарпатській області за період у 8 днів з менінгококовою інфекцією госпіталізували 10 дітей. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр ДСНС.
“13 березня до ДСНС надійшла інформація, що з сіл Коритняни та Часлівці Ужгородського району до обласної клінічної інфекційної лікарні в період з 3 по 11 березня в стані середнього ступеня тяжкості госпіталізовано з діагнозом менінгококова інфекція 10 дітей (2010 — 2019 років народження) з них 6 учнів Коритнянської ЗОШ”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що наразі проводиться комплекс протиепідемічних заходів.
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Нагадаємо, медики дали поради, від яких хвороб потрібно вакцинуватись.