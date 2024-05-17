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На виїзд з України утворилися черги, найбільші - до Польщі: яка ситуація на пунктах пропуску

На виїзд з України утворилися черги, найбільші - до Польщі: яка ситуація на пунктах пропуску

Київ • УНН

 • 18065 перегляди

За даними Західного регіонального управління Державної прикордонної служби, спостерігається значне скупчення автомобілів, що виїжджають з України, причому найдовші черги - до 700 автомобілів - на кордоні з Польщею.

На західному кордоні спостерігається скупчення автомобілів на виїзд з України, найбільше - на кордоні з Польщею, де лише легкових автомобілів у чергах - 700, свідчать дані Західного регіонального управління Держприкордонслужби, пише УНН.

Деталі

Станом на 15 годину на кордоні з України до Польщі у ПП "Устилуг - Зосін" своєї черги очікували 200 легкових автівок, 4 автобуси, ПП "Угринів - Долгобичув" - 75 легковиків, 1 автобус, ПП "Рава-Руська - Хребенне" - 80 легковиків, ПП "Грушів - Будомєж" - 140 легкових авто, 6 автобусів, ПП "Шегині - Медика" - 170 легкових автівок, 3 автобуси, у ПП "Краківець - Корчова" - ще 140 легковиків, 10 автобусів.

На кордоні зі Словаччиною у пункті пропуску "Ужгород - Вишнє Німецьке" перебувало 40 легкових авто, 11 автобусів, а в ПП "Малий Березний - Убля" - 45 легкових авто.

На українсько-угорському кордоні у ПП "Чоп (Тиса) - Захонь" стояли 45 легковиків, 13 автобусів, ПП "Вилок - Тісабеч" стояли 30 легкових автомобілів, у ПП "Лужанка - Берегшурань" - 30, ПП "Дзвінкове - Лонья" - 10, ПП "Косино - Барабаш" - 15.

На кордоні з Румунією у ПП "Порубне - Сірет" перебувало 60 легковиків.

На польському кордоні черги на виїзд з України: прикордонники попередили, де найбільші15.05.24, 11:28 • 26026 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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