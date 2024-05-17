На выезд из Украины образовались очереди, самые большие - в Польшу: какая ситуация на пунктах пропуска

На западной границе наблюдается скопление автомобилей на выезд из Украины, больше всего - на границе с Польшей, где только легковых автомобилей в очередях - 700, свидетельствуют данные Западного регионального управления Госпогранслужбы, пишет УНН.

Детали

По состоянию на 15 часов на границе из Украины в Польшу в ПП "Устилуг - Зосин" своей очереди ожидали 200 легковых автомобилей, 4 автобуса, ПП "Угринов - Долгобичув" - 75 легковушек, 1 автобус, ПП "Рава-Русская - Хребенне" - 80 легковушек, ПП "Грушев - Будомеж" - 140 легковых авто, 6 автобусов, ПП "Шегини - Медика" - 170 легковых автомобилей, 3 автобуса, в ПП "Краковец - Корчева" - еще 140 легковушек, 10 автобусов.

На границе со Словакией в пункте пропуска "Ужгород - Вишне Немецкое" находилось 40 легковых авто, 11 автобусов, а в ПП "Малый Березный - Убля" - 45 легковых авто.

На украинско-венгерской границе в ПП "Чоп (Тиса) - Захонь" стояли 45 легковушек, 13 автобусов, ПП "Вилок - Тисабеч" стояли 30 легковых автомобилей, в ПП "Лужанка - Берегшурань" - 30, ПП "Дзвинково - Лонья" - 10, ПП "Косино - Барабаш" - 15.

На границе с Румынией в ПП "Порубное - Сирет" находилось 60 легковушек.

На польской границе очереди на выезд из Украины: пограничники предупредили, где самые большие