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На виборах у Болгарії лідирує чинна президентка Йотова – екзитпол показав мінімальний відрив

Київ • УНН

 • 1410 перегляди

Екзитпол віддав Йотовій 35,2%, Гюрову — 32,4%. Другий тур виборів у Болгарії відбудеться 1 листопада за рекордно низької явки.

На виборах у Болгарії лідирує чинна президентка Йотова – екзитпол показав мінімальний відрив

Чинна президентка Болгарії Іліяна Йотова лідирує в першому турі президентських виборів, який відбувся 25 жовтня. За даними екзитполу Alpha Research, вона набрала 35,2% голосів, тоді як її головний суперник Андрей Гюров – 32,4%. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Результати опитування свідчать, що перевага Йотової виявилася значно меншою, ніж прогнозували напередодні виборів. Соціологи очікували її відриву на 13–18 відсоткових пунктів.

Явка виборців становила близько 20%, що стало рекордно низьким показником. Другий тур президентських виборів запланований на 1 листопада.

Яку політику щодо України підтримує Йотова

Іліяна Йотова протягом 9 років обіймала посаду віцепрезидентки за Румена Радєва, який у 2026 році очолив уряд Болгарії.

Радєв неодноразово критикував військову допомогу Україні з боку ЄС та закликав відновити відносини з росією. Йотова дотримується схожої позиції: вона уникає прямої критики кремля та виступає за негайне припинення вогню в Україні.

Перемога Йотової може посилити політичні позиції Радєва, хоча президент Болгарії має переважно представницькі повноваження, а парламент може подолати його вето.

Остаточні результати голосування має встановити Центральна виборча комісія Болгарії.

У Болгарії обирають президента – за посаду змагаються проросійські та проукраїнські кандидати25.10.26, 19:37 • 2000 переглядiв

Степан Гафтко

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Bloomberg
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