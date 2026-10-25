На виборах у Болгарії лідирує чинна президентка Йотова – екзитпол показав мінімальний відрив

Чинна президентка Болгарії Іліяна Йотова лідирує в першому турі президентських виборів, який відбувся 25 жовтня. За даними екзитполу Alpha Research, вона набрала 35,2% голосів, тоді як її головний суперник Андрей Гюров – 32,4%. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

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Результати опитування свідчать, що перевага Йотової виявилася значно меншою, ніж прогнозували напередодні виборів. Соціологи очікували її відриву на 13–18 відсоткових пунктів.

Явка виборців становила близько 20%, що стало рекордно низьким показником. Другий тур президентських виборів запланований на 1 листопада.

Яку політику щодо України підтримує Йотова

Іліяна Йотова протягом 9 років обіймала посаду віцепрезидентки за Румена Радєва, який у 2026 році очолив уряд Болгарії.

Радєв неодноразово критикував військову допомогу Україні з боку ЄС та закликав відновити відносини з росією. Йотова дотримується схожої позиції: вона уникає прямої критики кремля та виступає за негайне припинення вогню в Україні.

Перемога Йотової може посилити політичні позиції Радєва, хоча президент Болгарії має переважно представницькі повноваження, а парламент може подолати його вето.

Остаточні результати голосування має встановити Центральна виборча комісія Болгарії.

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