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На выборах в Болгарии лидирует действующая президентка Йотова — экзитпол показал минимальный отрыв

Киев • УНН

 • 1164 просмотра

Экзитпол отдал Йотовой 35,2%, Гюрову — 32,4%. Второй тур выборов в Болгарии состоится 1 ноября при рекордно низкой явке.

На выборах в Болгарии лидирует действующая президентка Йотова — экзитпол показал минимальный отрыв

Действующая президентка Болгарии Илияна Йотова лидирует в первом туре президентских выборов, который состоялся 25 октября. По данным экзитпола Alpha Research, она набрала 35,2% голосов, тогда как её главный соперник Андрей Гюров — 32,4%. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Результаты опроса свидетельствуют, что преимущество Йотовой оказалось значительно меньше, чем прогнозировали накануне выборов. Социологи ожидали её отрыва на 13–18 процентных пунктов.

Явка избирателей составила около 20%, что стало рекордно низким показателем. Второй тур президентских выборов запланирован на 1 ноября.

Какую политику в отношении Украины поддерживает Йотова

Илияна Йотова на протяжении 9 лет занимала должность вице-президентки при Румене Радеве, который в 2026 году возглавил правительство Болгарии.

Радев неоднократно критиковал военную помощь Украине со стороны ЕС и призывал восстановить отношения с Россией. Йотова придерживается схожей позиции: она избегает прямой критики Кремля и выступает за немедленное прекращение огня в Украине.

Победа Йотовой может усилить политические позиции Радева, хотя президент Болгарии имеет преимущественно представительские полномочия, а парламент может преодолеть его вето.

Окончательные результаты голосования должна установить Центральная избирательная комиссия Болгарии.

В Болгарии выбирают президента — за должность борются пророссийские и проукраинские кандидаты25.10.26, 19:37 • 1826 просмотров

Степан Гафтко

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