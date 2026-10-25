В Болгарии выбирают президента — за должность борются пророссийские и проукраинские кандидаты
Киев • УНН
По состоянию на 16:00 проголосовали 16,04% болгар против 24,12% в 2021 году. Основная борьба продолжается между пророссийской и проукраинской кандидатурами.
В Болгарии 25 октября проходит первый тур президентских выборов, однако активность избирателей значительно ниже, чем 5 лет назад. По состоянию на 16:00 проголосовали лишь 16,04% граждан против 24,12% на выборах 2021 года. Об этом сообщает Болгарское национальное телевидение со ссылкой на ЦИК, пишет УНН.
Детали
Право голоса имеют около 6,6 млн граждан, а избирательные участки будут работать до 20:00 по местному времени.
Главными претендентами считаются действующая президентка Илияна Йотова, которая продолжает политический курс премьер-министра Румена Радева, и бывший глава правительства Андрей Гюров, который поддерживает Украину и выступает против сближения с Россией.
Будет ли второй тур
Для победы в первом туре кандидат должен получить более 50% голосов при условии участия большинства избирателей. Из-за низкой явки проведение второго тура становится практически неизбежным.
Если ни один кандидат не выполнит необходимых условий, повторное голосование состоится 1 ноября.
ЦИК Болгарии должен объявить официальные результаты в течение 48 часов после завершения голосования.
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