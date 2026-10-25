В Болгарии выбирают президента — за должность борются пророссийские и проукраинские кандидаты

В Болгарии 25 октября проходит первый тур президентских выборов, однако активность избирателей значительно ниже, чем 5 лет назад. По состоянию на 16:00 проголосовали лишь 16,04% граждан против 24,12% на выборах 2021 года. Об этом сообщает Болгарское национальное телевидение со ссылкой на ЦИК, пишет УНН.

Детали

Право голоса имеют около 6,6 млн граждан, а избирательные участки будут работать до 20:00 по местному времени.

Главными претендентами считаются действующая президентка Илияна Йотова, которая продолжает политический курс премьер-министра Румена Радева, и бывший глава правительства Андрей Гюров, который поддерживает Украину и выступает против сближения с Россией.

Будет ли второй тур

Для победы в первом туре кандидат должен получить более 50% голосов при условии участия большинства избирателей. Из-за низкой явки проведение второго тура становится практически неизбежным.

Если ни один кандидат не выполнит необходимых условий, повторное голосование состоится 1 ноября.

ЦИК Болгарии должен объявить официальные результаты в течение 48 часов после завершения голосования.

Болгария прекращает финансирование закупок оружия для Украины через EPF: в чем причина