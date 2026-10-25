У Болгарії обирають президента – за посаду змагаються проросійські та проукраїнські кандидати
Київ • УНН
Станом на 16:00 проголосували 16,04% болгар проти 24,12% у 2021 році. Головна боротьба триває між проросійською та проукраїнською кандидатурами.
У Болгарії 25 жовтня проходить перший тур президентських виборів, однак активність виборців значно нижча, ніж 5 років тому. Станом на 16:00 проголосували лише 16,04% громадян проти 24,12% на виборах 2021 року. Про це повідомляє Болгарське національне телебачення з посиланням на ЦВК, пише УНН.
Деталі
Право голосу мають близько 6,6 млн громадян, а виборчі дільниці працюватимуть до 20:00 за місцевим часом.
Головними претендентами вважають чинну президентку Іліяну Йотову, яка продовжує політичний курс прем'єра Румена Радева, та колишнього очільника уряду Андрея Гюрова, який підтримує Україну та виступає проти зближення з росією.
Чи буде другий тур
Для перемоги в першому турі кандидат повинен отримати понад 50% голосів за умови участі більшості виборців. Через низьку явку проведення другого туру стає практично неминучим.
Якщо жоден кандидат не виконає необхідних умов, повторне голосування відбудеться 1 листопада.
ЦВК Болгарії має оголосити офіційні результати протягом 48 годин після завершення голосування.
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