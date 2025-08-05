На Тернопільщині чоловіки на двох машинах заблокували автомобіль ТЦК і намагалися забрати військовозобов'язаного

В Тернопільській області на автодорозі до Рівного два автомобілі заблокували машину співробітників територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Перебуваючі в цих транспортних засобах чоловіки поводилися агресивно і вимагали передати їм військовозобов'язаного, пише УНН з посиланням Тернопільський ТЦК та СП.

Під час доставки військовозобов’язаного з Кременецького РТЦК та СП до центру підготовки підрозділів, два цивільні автомобілі притисли до узбіччя транспорт військовослужбовців територіального центру комплектування та соціальної підтримки, в якому перебував військовозобовʼязаний, і зрештою заблокували його на об'їзній автодорозі міста Рівне

Зазначається, що під час з’їзду на узбіччя автомобіль військовослужбовців Кременецького РТЦК та СП потрапив у ДТП з одним із автомобілів порушників. Старший автомобіля викликав поліцію та разом із водієм і військовозобов’язаним заблокувався всередині автомобіля, оскільки шестеро цивільних осіб поводилися агресивно та вимагали передати їм військовозобов’язаного.

Станом на 21:30 на місці події працюють представники Національної поліції України та Військової служби правопорядку. Військовослужбовець Кременецького РТЦК та СП та військовозобов’язаний - доставлені до органів охорони здоровʼя

Органи Національної поліції проводять відповідні заходи щодо осіб, які перешкоджали законній діяльності представників Кременецького РТЦК та СП. Правоохоронні органи нададуть належну правову оцінку діям цих громадян.

Довідково: стаття 114-1 Кримінального кодексу України — "Перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України" передбачає відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років, а в разі настання тяжких наслідків — до 15 років позбавлення волі