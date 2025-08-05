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В Тернопольской области мужчины на двух машинах заблокировали автомобиль ТЦК и пытались забрать военнообязанного

Киев • УНН

 • 984 просмотра

На автодороге в Ровно два гражданских автомобиля заблокировали транспорт ТЦК, требуя передать им военнообязанного. Инцидент привел к ДТП, на месте работали полиция и ВСП.

В Тернопольской области мужчины на двух машинах заблокировали автомобиль ТЦК и пытались забрать военнообязанного

В Тернопольской области на автодороге в Ровно два автомобиля заблокировали машину сотрудников территориального центра комплектования и социальной поддержки. Находящиеся в этих транспортных средствах мужчины вели себя агрессивно и требовали передать им военнообязанного, пишет УНН со ссылкой на Тернопольский ТЦК и СП. 

Детали

Во время доставки военнообязанного из Кременецкого РТЦК и СП в центр подготовки подразделений, два гражданских автомобиля прижали к обочине транспорт военнослужащих территориального центра комплектования и социальной поддержки, в котором находился военнообязанный, и в конце концов заблокировали его на объездной автодороге города Ровно

- говорится в сообщении.

Отмечается, что во время съезда на обочину автомобиль военнослужащих Кременецкого РТЦК и СП попал в ДТП с одним из автомобилей нарушителей. Старший автомобиля вызвал полицию и вместе с водителем и военнообязанным заблокировался внутри автомобиля, поскольку шестеро гражданских лиц вели себя агрессивно и требовали передать им военнообязанного.

По состоянию на 21:30 на месте происшествия работают представители Национальной полиции Украины и Военной службы правопорядка. Военнослужащий Кременецкого РТЦК и СП и военнообязанный - доставлены в органы здравоохранения

- говорится в сообщении.

Органы Национальной полиции проводят соответствующие мероприятия в отношении лиц, препятствовавших законной деятельности представителей Кременецкого РТЦК и СП. Правоохранительные органы дадут надлежащую правовую оценку действиям этих граждан.

Справка: статья 114-1 Уголовного кодекса Украины — "Препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины" предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до 8 лет, а в случае наступления тяжких последствий — до 15 лет лишения свободы

- подчеркнули в ТЦК.

Дополнение

Вооруженные битами и металлическими трубами гражданские лица повредили автомобильный транспорт и нанесли телесные повреждения солдату из группы оповещения. Военный отстреливался из травматического пистолета.

Павел Зинченко

ОбществоКриминал и ЧП
Национальная полиция Украины
Тернопольская область
Вооруженные силы Украины
Ровно