В Тернопольской области мужчины на двух машинах заблокировали автомобиль ТЦК и пытались забрать военнообязанного

В Тернопольской области на автодороге в Ровно два автомобиля заблокировали машину сотрудников территориального центра комплектования и социальной поддержки. Находящиеся в этих транспортных средствах мужчины вели себя агрессивно и требовали передать им военнообязанного, пишет УНН со ссылкой на Тернопольский ТЦК и СП.

Во время доставки военнообязанного из Кременецкого РТЦК и СП в центр подготовки подразделений, два гражданских автомобиля прижали к обочине транспорт военнослужащих территориального центра комплектования и социальной поддержки, в котором находился военнообязанный, и в конце концов заблокировали его на объездной автодороге города Ровно

Отмечается, что во время съезда на обочину автомобиль военнослужащих Кременецкого РТЦК и СП попал в ДТП с одним из автомобилей нарушителей. Старший автомобиля вызвал полицию и вместе с водителем и военнообязанным заблокировался внутри автомобиля, поскольку шестеро гражданских лиц вели себя агрессивно и требовали передать им военнообязанного.

По состоянию на 21:30 на месте происшествия работают представители Национальной полиции Украины и Военной службы правопорядка. Военнослужащий Кременецкого РТЦК и СП и военнообязанный - доставлены в органы здравоохранения

Органы Национальной полиции проводят соответствующие мероприятия в отношении лиц, препятствовавших законной деятельности представителей Кременецкого РТЦК и СП. Правоохранительные органы дадут надлежащую правовую оценку действиям этих граждан.

Справка: статья 114-1 Уголовного кодекса Украины — "Препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины" предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до 8 лет, а в случае наступления тяжких последствий — до 15 лет лишения свободы