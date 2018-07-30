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На суспільно корисні роботи вже відправили понад 1,2 тис. батьків за несплату аліментів

На суспільно корисні роботи вже відправили понад 1,2 тис. батьків за несплату аліментів

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 липня. УНН. Українські суди ухвалили постанови про накладення адміністративних стягнень за несплату аліментів стосовно 1240 осіб, а 803 особам вже видано направлення на відбування суспільно корисних робіт. Про це повідомили УНН у прес-службі Центру пробації.

"Станом на 26 липня до органів пробації на виконання надійшло 1240 постанов про накладення адміністративного стягнення у вигляді суспільно корисних робіт. 803 особам видано направлення для відбування стягнення", - зазначили у прес-службі.

За даними Центру пробації, понад 296 тисяч гривень нараховано за виконану роботу та перераховано для погашення заборгованості зі сплати аліментів.

Як зазначили у прес-службі, 388 осіб вже відбули призначену судом кількість годин суспільно корисних робіт та зняті з обліку підрозділів пробації.

Крім того, за їхньою інформацією, на обліку в органах пробації перебуває понад 1200 неплатників аліментів на власних дітей.

Нагадаємо, Президент Петро Порошенко підписав закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення економічних передумов для посилення захисту права дитини на належне утримання". 

Виконавча служба з початку року винесла по 115 тис. постанов про заборону керувати автомобілями, про обмеження виїзду за кордон тощо для батьків, які не сплатили аліменти. 

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