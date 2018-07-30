На общественно полезные работы уже отправили более 1,2 тыс. родителей из-за неуплаты алиментов

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КИЕВ. 30 июля. УНН. Украинские суды приняли постановления о наложении административных взысканий за неуплату алиментов относительно 1240 человек, а 803 лицам уже выдано направление на отбывание общественно полезных работ. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Центра пробации.

"По состоянию на 26 июля в органы пробации на выполнение поступило 1240 постановлений о наложении административного взыскания в виде общественно полезных работ. 803 лицам выдано направление для отбывания взыскания", - отметили в пресс-службе.

По данным Центра пробации, более 296 тысяч гривен начислено за выполненную работу и перечислено в погашение задолженности по уплате алиментов.

Как отметили в пресс-службе, 388 человек уже отбыли назначенное судом количество часов общественно полезных работ и сняты с учета подразделений пробации.

Кроме того, по их информации, на учете в органах пробации находится более 1200 неплательщиков алиментов на собственных детей.

Напомним, Президент Петр Порошенко подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно создания экономических предпосылок для усиления защиты права ребенка на надлежащее содержание".

Исполнительная служба с начала года вынесла по 115 тыс. постановлений о запрете управлять автомобилями, об ограничении выезда за границу и т.п. для родителей, которые не оплатили алименты.

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