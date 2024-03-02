На Сумщині через нічну атаку рф сталася пожежа в житловому секторі - ДСНС
Київ • УНН
Рятувальники ліквідували пожежу в житловому масиві Охтирського району Сумської області, що виникла внаслідок нічного ворожого обстрілу.
Нічний ворожий удар по Сумській області призвів до виникнення пожежі в житловому секторі в Охтирському районі, наразі рятувальники ліквідували наслідки атаки. Про це УНН повідомляє з посиланням на ГУ ДСНС у Сумській області.
Деталі
"2 березня внаслідок нічної ворожої атаки було завдано удар по одному із населених пунктів Охтирського району", - ідеться в повідомленні.
Зазначається, що на місце події негайно прибули співробітники ДСНС та встановили, що "горіння відбувається в житловому секторі, де проживають мирні громадяни".
"Рятувальникам вдалося оперативно ліквідувати пожежу та запобігти подальшому поширенню вогню", - інформує ДСНС.
Доповнення
Як повідомили у Сумській ОВА, сьогодні вночі та зранку росіяни здійснили 11 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 34 вибухи. Обстрілів зазнали Миропільська, Краснопільська, Тростянецька, Великописарівська, Шалигинська, Есманьська, Свеська, Зноб-Новгородська, Середино-Будська громади.
Зокрема, у Тростянецькій громаді, за даними ОВА, "здійснено удар БпЛА "Shahed" (1 вибух)". Ворог також бив по області з артилерії, мінометів, РСЗВ "Град", скидав КАБи та міни.
Нагадаємо
Президент Зеленський повідомляв про нічну атаку рф "шахедами" на Харків, Одесу, міста Сумщини.