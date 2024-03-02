В Сумской области из-за ночной атаки рф произошел пожар в жилом секторе - ГСЧС
Киев • УНН
Спасатели ликвидировали пожар в жилом массиве Ахтырского района Сумской области, возникший в результате ночного вражеского обстрела.
Ночной вражеский удар по Сумской области привел к возникновению пожара в жилом секторе в Ахтырском районе, спасатели уже ликвидировали последствия атаки. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ГУ ГСЧС в Сумской области.
Детали
"2 марта в результате ночной вражеской атаки был нанесен удар по одному из населенных пунктов Ахтырского района", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на место происшествия немедленно прибыли сотрудники ГСЧС и установили, что "горение происходит в жилом секторе, где проживают мирные граждане".
"Спасателям удалось оперативно ликвидировать пожар и предотвратить дальнейшее распространение огня", - информирует ГСЧС.
Дополнение
Как сообщили в Сумской ОВА, сегодня ночью и утром россияне совершили 11 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 34 взрыва. Обстрелам подверглись Миропольская, Краснопольская, Тростянецкая, Великописаревская, Шалыгинская, Эсманьская, Свеская, Зноб-Новгородская, Середино-Будская громады.
В частности, в Тростянецкой громаде, по данным ОВА, "осуществлен удар БпЛА "Shahed" (1 взрыв)". Враг также бил по области из артиллерии, минометов, РСЗО "Град", сбрасывал КАБы и мины.
Напомним,
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В Сумской области из-за ночной атаки рф произошел пожар в жилом секторе - ГСЧС
Спасатели ликвидировали пожар в жилом массиве Ахтырского района Сумской области, возникший в результате ночного вражеского обстрела.
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