В Сумской области из-за ночной атаки рф произошел пожар в жилом секторе - ГСЧС

Ночной вражеский удар по Сумской области привел к возникновению пожара в жилом секторе в Ахтырском районе, спасатели уже ликвидировали последствия атаки. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ГУ ГСЧС в Сумской области.

Детали

"2 марта в результате ночной вражеской атаки был нанесен удар по одному из населенных пунктов Ахтырского района", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на место происшествия немедленно прибыли сотрудники ГСЧС и установили, что "горение происходит в жилом секторе, где проживают мирные граждане".

"Спасателям удалось оперативно ликвидировать пожар и предотвратить дальнейшее распространение огня", - информирует ГСЧС.

Дополнение

Как сообщили в Сумской ОВА, сегодня ночью и утром россияне совершили 11 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 34 взрыва. Обстрелам подверглись Миропольская, Краснопольская, Тростянецкая, Великописаревская, Шалыгинская, Эсманьская, Свеская, Зноб-Новгородская, Середино-Будская громады.

В частности, в Тростянецкой громаде, по данным ОВА, "осуществлен удар БпЛА "Shahed" (1 взрыв)". Враг также бил по области из артиллерии, минометов, РСЗО "Град", сбрасывал КАБы и мины.

Напомним,

Президент Зеленский сообщал о ночной атаке рф "шахедами" на Харьков, Одессу, города Сумской области.