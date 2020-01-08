На сторінці загиблого генерала Сулеймані в Twitter з'явився запис "Я буду тобі протистояти"
Київ • УНН
КИЇВ. 8 січня. УНН. На Twitter акаунті колишнього командувача силами спеціального призначення "Аль-Кудс" КВІР Касема Сулеймані з'явився напис "Я буду тобі протистояти", пише УНН із посиланням на сторінку загиблого генерала.
Слоган написаний англійською мовою на тлі портрета Сулеймані у військовій формі.
Аналогічний зміст публікації з'явився у записі в листопаді 2018 року на сторінці Сулеймані в Instagram. Він став реакцією на пост президента США Дональда Трампа про санкції щодо Ірану, який той зробив в стилі постера серіалу "Гра престолів". У той день повинні були вступити санкції відносно Ірану.
Це викликало невдоволення телеканалу HBO, який працював над “Грою престолів”, який виступив проти використання свого фірмового стилю в політичних цілях.
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#SevereRevenge pic.twitter.com/jFYkAAArgX— قاسم سلیمانی (@ghasemsoleimane) January 8, 2020
Раніше повідомлялось, що в ніч на 8 січня іранські Збройні сили здійснили ракетні обстріли американських баз на території Іраку. Пізніше ЗМІ розповсюдили відео ракетного обстрілу. Згодом, у Пентагоні заявили, що Іран обстріляв щонайменше дві бази США в Іраку.
Ці події відбуваються на тлі атаки США в районі аеропорту іракської столиці Багдада, коли в ніч на 3 січня був убитий командувач силами спеціального призначення “Аль-Кудс” Корпусу вартових ісламської революції (КВІР, елітні частини ЗС Ірану) генерал Касем Сулеймані. У свою чергу, після обстрілу американських баз, КВІР назвав Ізраїль співучасником США у вбивстві Сулеймані.
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Після атаки США по Сулеймані на території Багдада, парламент Іраку, 5 січня, прийняв на екстреному засіданні резолюцію, якою зобов’язав американський військовий контингент вийти з території країни. На що у Пентагоні заявили, що американські війська не будуть йти з Іраку, а політика Вашингтона щодо цього питання незмінна.