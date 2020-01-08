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На странице погибшего генерала Сулеймани в Twitter появилась запись "Я буду тебе противостоять"

На странице погибшего генерала Сулеймани в Twitter появилась запись "Я буду тебе противостоять"

Киев  •  УНН

 • 19578 просмотра

КИЕВ. 8 января. УНН. На Twitter аккаунте бывшего командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" КСИР Касема Сулеймани появилась надпись "Я буду тебе противостоять", пишет УНН со ссылкой на страницу генерала.

Слоган написанный на английском языке на фоне портрета Сулеймани в военной форме.

Аналогичное содержание публикации появился в записи в ноябре 2018 года на странице Сулеймани в Instagram. Он стал реакцией на пост президента США Дональда Трампа о санкциях в отношении Ирана, который тот сделал в стиле постера сериала “Игра престолов”. В тот день должны были вступить санкции в отношении Ирана.

Это вызвало недовольство телеканала HBO, который работал над “Игрой престолов”, и который впоследствии выступил против использования своего фирменного стиля в политических целях.

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#SevereRevenge pic.twitter.com/jFYkAAArgX

— قاسم سلیمانی (@ghasemsoleimane) January 8, 2020

Ранее сообщалось, что в ночь на 8 января иранские вооруженные силы совершили ракетные обстрелы американских баз на территории Ирака. Позже СМИ распространили видео ракетного обстрела. Впоследствии, в Пентагоне заявили, что Иран обстрелял минимум две базы США в Ираке.

Эти события происходят на фоне атаки США в районе аэропорта иракской столицы Багдада, когда в ночь на 3 января был убит командующий силами специального назначения “Аль-Кудс” Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) генерал Касем Сулеймани. В свою очередь, после обстрела американских баз, КСИР назвал Израиль соучастником США в убийстве Сулеймани.

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После атаки США по Сулеймани на территории Багдада, парламент Ирака, 5 января, принял на экстренном заседании резолюцию, которой обязал американский военный контингент выйти с территории страны. На что в Пентагоне заявили, что американские войска не будут уходить из Ирака, а политика Вашингтона по этому вопросу неизменна.

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