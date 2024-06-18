На Покровському напрямку тривають одразу 11 боїв, окупанти не полишають намагань прорвати рубежі оборони - Генштаб

$41.400.00
45.840.00
ukenru
Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
16:43 • 4836 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 65194 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 152772 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 148487 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 123725 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 133257 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 85221 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 93200 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 98810 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 89700 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
1.8м/с
55%
Популярнi новини

Ракетний удар по Сумах: кількість загиблих зросла до 24 людей, з них 1 дитина

13 квітня, 10:46 • 21903 перегляди

Ракетний удар росії по Сумах: 32 людини загинули, з них двоє дітей

13 квітня, 11:19 • 45149 перегляди

Удар по Сумах: Єрмак заявив про свідомий обстріл росіянами з касетних боєприпасів цивільних жителів міста

13 квітня, 11:54 • 18331 перегляди

Буданов назвав російські підрозділи, що завдали удару по Сумах

13 квітня, 12:43 • 24264 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 12753 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 148489 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 222293 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 372110 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 308062 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 416249 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

18:16 • 1628 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 12759 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 31329 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 28171 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 123726 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

На Покровському напрямку тривають одразу 11 боїв, окупанти не полишають намагань прорвати рубежі оборони - Генштаб

Київ • УНН

 • 26127 перегляди

Російсько-терористичні війська активізували атаки на Покровському напрямку, намагаючись прорвати українську лінію оборони. Загалом зафіксовано 76 бойових зіткнень, українські війська відбивають атаки та завдають противнику втрат.

На Покровському напрямку тривають одразу 11 боїв, окупанти не полишають намагань прорвати рубежі оборони - Генштаб

Найбільшу активність противник підтримує на Покровському напрямку. Як повідомляють у Генштабі, російські окупанти не полишають намагань прорвати рубежі нашої оборони, передає УНН.

"Російський агресор продовжує наступальні дії, намагаючись прорвати оборону наших військ. З початку доби загальна кількість бойових зіткнень зросла до 76. Найбільшу активність противник підтримує на Покровському напрямку. Сили оборони дають гідну відсіч ворожому натиску", - йдеться у зведенні Генштабу на 16:00.

На Харківському напрямку ворог починав штурмові дії п’ять разів, щоразу – в районі Вовчанська. Два бойові зіткнення тривають надалі. Агресор також б’є з літаків. Так, три удари російських керованих авіабомб припали по селу Симинівка, а загалом противник застосував на цьому напрямку вже 10 КАБів.

На Куп’янському напрямку число бойових зіткнень зросло до восьми. Триває відбиття двох ворожих атак біля населених пунктів Степова Новоселівка і Берестове. По Синьківці агресор завдав удару некерованими авіаракетами.

На Лиманському напрямку окупанти від початку доби вчиняли 10 наступальних дій. Наразі тривають чотири боєзіткнення. До попередніх локацій з активними боями додався Серебрянський ліс. Ситуація під контролем сил оборони.

На Сіверському напрямку число боїв за сьогодні залишилося на позначці 13.

На Краматорському напрямку продовжуються два боєзіткнення: це часівоярський мікрорайон Новий та Іванівське.

На Торецькому напрямку ворог штурмових дій наразі не вів, але по району міста Торецьк завдав авіаударів КАБом та НАРами.

росіяни посилюють атаки, намагаючись вийти на адмінкордони Луганщини - заява 3 ОШБр18.06.24, 16:08 • 22722 перегляди

Одразу 11 боїв продовжуються на Покровському напрямку, де російські окупанти не полишають намагань прорвати рубежі нашої оборони. Відбиття атак триває, зокрема, в районах Євгенівки, Калинового, Олександрополя і Сокола. Загальне число боєзіткнень з початку доби на напрямку – 25. Ситуація контрольована. Українські воїни нищать ворога. За сьогодні безповоротні втрати противника на Покровському напрямку вже перевищили 50 осіб, санітарних втрат росіян – 102. Також знищено один міномет, пошкоджено два танки окупантів.

На Курахівському напрямку відбивається третя за добу атака росіян у районі Красногорівки.

На Времівському напрямку наші воїни і надалі стоять на заваді штурмовим діям ворога в районі Урожайного. По Вугледару загарбники вдарили КАБом.

На Оріхівському напрямку другу з початку дня атаку ворог вчинив на Малу Токмачку – безуспішно.

"На решті напрямків обстановка не зазнала суттєвих змін", - резюмували у Генштабі.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

Війна
Вугледар
Торецьк
Краматорськ
Харків
Польща
Brent
$64.71
Bitcoin
$84,726.80
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,629.76