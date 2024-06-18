Наибольшую активность противник поддерживает на Покровском направлении. Как сообщают в Генштабе, российские оккупанты не оставляют попыток прорвать рубежи нашей обороны, передает УНН.

"Российский агрессор продолжает наступательные действия, пытаясь прорвать оборону наших войск. С начала суток общее количество боевых столкновений возросло до 76. Наибольшую активность противник поддерживает на Покровском направлении. Силы обороны дают достойный отпор вражескому натиску", - говорится в сводке Генштаба на 16:00.

На Харьковском направлении враг начинал штурмовые действия пять раз, каждый раз - в районе Волчанска. Два боевых столкновения продолжаются в дальнейшем. Агрессор также бьет с самолетов. Так, три удара российских управляемых авиабомб пришлись по селу Симиновка, а в целом противник применил на этом направлении уже 10 КАБов.

На Купянском направлении число боевых столкновений возросло до восьми. Продолжается отражение двух вражеских атак возле населенных пунктов Степная Новоселовка и Берестовое. По Синьковке агрессор нанес удар неуправляемыми авиаракетами.

На Лиманском направлении оккупанты с начала суток совершали 10 наступательных действий. Сейчас продолжаются четыре боестолкновения. К предыдущим локациям с активными боями добавился Серебрянский лес. Ситуация под контролем сил обороны.

На Северском направлении число боев за сегодня осталось на отметке 13.

На Краматорском направлении продолжаются два боестолкновения: это Часовоярский микрорайон Новый и Ивановское.

На Торецком направлении враг штурмовых действий пока не вел, но по району города Торецк нанес авиаудары КАБом и НАРами.

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Сразу 11 боев продолжаются на Покровском направлении, где российские оккупанты не оставляют попыток прорвать рубежи нашей обороны. Отражение атак продолжается, в частности, в районах Евгеновки, Калинового, Александрополя и Сокола. Общее число боестолкновений с начала суток на направлении - 25. Ситуация контролируемая. Украинские воины уничтожают врага. За сегодня безвозвратные потери противника на Покровском направлении уже превысили 50 человек, санитарных потерь россиян - 102. Также уничтожен один миномет, повреждены два танка оккупантов.

На Кураховском направлении отбивается третья за сутки атака россиян в районе Красногоровки.

На Времовском направлении наши воины и в дальнейшем препятствуют штурмовым действиям врага в районе Урожайного. По Угледару захватчики ударили КАБом.

На Ореховском направлении вторую с начала дня атаку враг совершил на Малую Токмачку - безуспешно.

"На остальных направлениях обстановка не претерпела существенных изменений", - резюмировали в Генштабе.