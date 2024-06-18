Киев • УНН
Российско-террористические войска активизировали атаки на Покровском направлении, пытаясь прорвать украинскую линию обороны. Всего зафиксировано 76 боевых столкновений, украинские войска отражают атаки и наносят противнику потери.
Наибольшую активность противник поддерживает на Покровском направлении. Как сообщают в Генштабе, российские оккупанты не оставляют попыток прорвать рубежи нашей обороны, передает УНН.
"Российский агрессор продолжает наступательные действия, пытаясь прорвать оборону наших войск. С начала суток общее количество боевых столкновений возросло до 76. Наибольшую активность противник поддерживает на Покровском направлении. Силы обороны дают достойный отпор вражескому натиску", - говорится в сводке Генштаба на 16:00.
На Харьковском направлении враг начинал штурмовые действия пять раз, каждый раз - в районе Волчанска. Два боевых столкновения продолжаются в дальнейшем. Агрессор также бьет с самолетов. Так, три удара российских управляемых авиабомб пришлись по селу Симиновка, а в целом противник применил на этом направлении уже 10 КАБов.
На Купянском направлении число боевых столкновений возросло до восьми. Продолжается отражение двух вражеских атак возле населенных пунктов Степная Новоселовка и Берестовое. По Синьковке агрессор нанес удар неуправляемыми авиаракетами.
На Лиманском направлении оккупанты с начала суток совершали 10 наступательных действий. Сейчас продолжаются четыре боестолкновения. К предыдущим локациям с активными боями добавился Серебрянский лес. Ситуация под контролем сил обороны.
На Северском направлении число боев за сегодня осталось на отметке 13.
На Краматорском направлении продолжаются два боестолкновения: это Часовоярский микрорайон Новый и Ивановское.
На Торецком направлении враг штурмовых действий пока не вел, но по району города Торецк нанес авиаудары КАБом и НАРами.
россияне усиливают атаки, пытаясь выйти на админграницы Луганщины - заявление 3 ОШБр18 июня 2024, 13:08 • 18967 просмотров
Сразу 11 боев продолжаются на Покровском направлении, где российские оккупанты не оставляют попыток прорвать рубежи нашей обороны. Отражение атак продолжается, в частности, в районах Евгеновки, Калинового, Александрополя и Сокола. Общее число боестолкновений с начала суток на направлении - 25. Ситуация контролируемая. Украинские воины уничтожают врага. За сегодня безвозвратные потери противника на Покровском направлении уже превысили 50 человек, санитарных потерь россиян - 102. Также уничтожен один миномет, повреждены два танка оккупантов.
На Кураховском направлении отбивается третья за сутки атака россиян в районе Красногоровки.
На Времовском направлении наши воины и в дальнейшем препятствуют штурмовым действиям врага в районе Урожайного. По Угледару захватчики ударили КАБом.
На Ореховском направлении вторую с начала дня атаку враг совершил на Малую Токмачку - безуспешно.
"На остальных направлениях обстановка не претерпела существенных изменений", - резюмировали в Генштабе.