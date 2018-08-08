На Одещині 40-річний чоловік розбещував 14-річну падчерку
Київ • УНН
КИЇВ. 8 серпня. УНН. Одеські поліцейські відкрили кримінальне провадження за фактом розбещення неповнолітньої. Про це повідомив відділ комунікацій Національної поліції в Одеській області, передає УНН.
“Відомості за даним фактом правоохоронці внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 156 (розбещення неповнолітніх) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про затримання правопорушника в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України”, — йдеться у повідомленні.
Як зазначається, інформація надійшла до поліції від родичів 14-річної дівчинки.
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Зі слів дитини, 40-річний вітчим впродовж кількох місяців погрозами змушував її виконувати різні непристойні дії по відношенню до себе, зі свого боку робив те саме по відношенню до неї. Залякана чоловіком дівчина довгий час боялася зізнатися матері, і зробила це лише зараз. Наразі з нею працюють психологи.
Коли правоохоронці прибули на місце події і чекали повернення додому підозрюваного, останній, помітивши автомобіль поліцейських, почав тікати. Однак, за кілька хвилин переслідувань, його зупинили на одній із вулиць міста, де той намагався сховатись.
Нагадаємо, на Київщині 65-річний чоловік роками розбещував неповнолітню.