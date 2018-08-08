В Одесской области 40-летний мужчина развращал 14-летнюю падчерицу

“Ведомости по данному факту правоохранители внесли в Единый реестр досудебных расследований по ст. 156 (развращение несовершеннолетних) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о задержании правонарушителя в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины”, - говорится в сообщении.

Как отмечается, информация поступила в полицию от родственников 14-летней девочки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Нацполиции хотят создать открытый реестр педофилов

По словам ребенка, 40-летний отчим в течение нескольких месяцев угрозами заставлял ее выполнять различные непристойные действия по отношению к себе, со своей стороны делал то же по отношению к ней. Запуганная мужчиной девочка долгое время боялась признаться матери, и сделала это только сейчас. В данный момент с ней работают психологи.

Когда стражи порядка прибыли на место происшествия и ждали возвращения домой подозреваемого, последний, заметив полицейских, стал убегать. Однако, через несколько минут преследования, его остановили на одной из улиц города, где он пытался спрятаться.

Напомним, в Киевской области 65-летний мужчина годами развращал несовершеннолетнюю.