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На Миколаївщині завершили роботи зі зведення фортифікацій - Шмигаль

На Миколаївщині завершили роботи зі зведення фортифікацій - Шмигаль

Київ • УНН

 • 18199 перегляди

Прем'єр-міністр повідомив про завершення робіт зі зведення фортифікаційних споруд у Миколаївській області. На проект було виділено 567 млн гривень, тепер необхідно затвердити порядок та вартість утримання об'єктів.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що у Миколаївській області завершили роботи зі зведення фортифікаційних споруд, на які було виділено Кабінетом міністрів 567 млн гривень. За його словами, необхідно швидко затвердити порядок та вартість утримання фортифікацій. Про це Шмигаль заявив під час засідання уряду, передає УНН.

Деталі

На зведення фортифікаційних споруд уряд спрямував регіону 567 млн гривень. Наразі роботи виконані на 100%, об’єкти передали на баланс ОВА. Тепер необхідно затвердити порядок та вартість утримання фортифікацій. Відповідне доручення про розробку проєкту урядової постанови раніше було надане Міністерству оборони. Наголошую на обов’язковості й невідкладності його виконання

- сказав Шмигаль.

Нагадаємо

В Офісі Президента відбулась робоча нарада з очільниками прифронтових регіонів. Йшлося про фортифікації, захист населення, підготовка до проходження опалювального сезону.

Павло Башинський

Павло Башинський

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