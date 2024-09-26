На Николаевщине завершили работы по возведению фортификаций - Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в Николаевской области завершили работы по возведению фортификационных сооружений, на которые было выделено Кабинетом министров 567 млн гривен. По его словам, необходимо быстро утвердить порядок и стоимость содержания фортификаций. Об этом Шмыгаль заявил во время заседания правительства, передает УНН.

Детали

На возведение фортификационных сооружений правительство направило региону 567 млн гривен. Сейчас работы выполнены на 100%, объекты передали на баланс ОГА. Теперь необходимо утвердить порядок и стоимость содержания фортификаций. Соответствующее поручение о разработке проекта правительственного постановления ранее было предоставлено Министерству обороны. Подчеркиваю обязательность и неотложность его выполнения - сказал Шмыгаль.

Напомним,

В Офисе Президента состоялось рабочее совещание с руководителями прифронтовых регионов. Речь шла о фортификации, защите населения, подготовке к прохождению отопительного сезона.