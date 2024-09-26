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На Николаевщине завершили работы по возведению фортификаций - Шмыгаль

На Николаевщине завершили работы по возведению фортификаций - Шмыгаль

Киев  •  УНН

26 сентября 2024, 16:28  •  6874 просмотра

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Премьер-министр сообщил о завершении работ по возведению фортификационных сооружений в Николаевской области. На проект было выделено 567 млн гривен, теперь необходимо утвердить порядок и стоимость содержания объектов.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в Николаевской области завершили работы по возведению фортификационных сооружений, на которые было выделено Кабинетом министров 567 млн гривен. По его словам, необходимо быстро утвердить порядок и стоимость содержания фортификаций. Об этом Шмыгаль заявил во время заседания правительства, передает УНН.

Детали

На возведение фортификационных сооружений правительство направило региону 567 млн гривен. Сейчас работы выполнены на 100%, объекты передали на баланс ОГА. Теперь необходимо утвердить порядок и стоимость содержания фортификаций. Соответствующее поручение о разработке проекта правительственного постановления ранее было предоставлено Министерству обороны. Подчеркиваю обязательность и неотложность его выполнения

- сказал Шмыгаль.

Напомним,

В Офисе Президента состоялось рабочее совещание с руководителями прифронтовых регионов. Речь шла о фортификации, защите населения, подготовке к прохождению отопительного сезона.

Павел Башинский

Павел Башинский

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