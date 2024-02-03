На Миколаївщині вночі знищили ворожий "шахед"
Київ • УНН
Сили протиповітряної оборони в Миколаївській області знищили один ударний безпілотник "шахед" в ніч на 3 лютого.
У Миколаївській області вночі знищено один ворожий ударний дрон типу Shahed, повідомив у суботу голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, пише УНН.
У ніч на 3 лютого силами й засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено один БпЛА типу "Shahed-131/136"
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Зі слів Кіма, учора, 2 лютого, об 11:35 ворожі обстріли фіксувалися по місту Очаків, а о 13:45 по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.
Також увечері, 2 лютого, о 19:18 та о 21:24 ворог застосував FPV-дрон та вдарив артилерією по Куцурубській громаді. Постраждалих немає, вказав він.
Повітряні Сили знищили 9 із 14 ударних дронів росіян03.02.24, 07:01 • 114168 переглядiв