На Миколаївщині вночі знищили ворожий "шахед"

У Миколаївській області вночі знищено один ворожий ударний дрон типу Shahed, повідомив у суботу голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, пише УНН.

У ніч на 3 лютого силами й засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено один БпЛА типу "Shahed-131/136" - написав Кім у Telegram.

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Зі слів Кіма, учора, 2 лютого, об 11:35 ворожі обстріли фіксувалися по місту Очаків, а о 13:45 по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

Також увечері, 2 лютого, о 19:18 та о 21:24 ворог застосував FPV-дрон та вдарив артилерією по Куцурубській громаді. Постраждалих немає, вказав він.

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