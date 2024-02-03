В Николаевской области ночью уничтожили вражеский "шахед"

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НАПК должно проверить наличие конфликта интересов у заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи - юрист
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НАПК должно проверить наличие конфликта интересов у заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи - юрист

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Тип разрушений, стоимость восстановления: в КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф
01.02.24  •  201149 просмотра

Тип разрушений, стоимость восстановления: в КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф

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Новый законопроект о репродуктивном материале военных ВР рассмотрит в ближайшее время
01.02.24  •  222712 просмотра

Новый законопроект о репродуктивном материале военных ВР рассмотрит в ближайшее время

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Эксперт рассказала, что влияет на стоимость криптовалют и чем биткоин похож на золото
01.02.24  •  193255 просмотра

Эксперт рассказала, что влияет на стоимость криптовалют и чем биткоин похож на золото

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В Украине чиновнику допустимо "ошибаться" в интересах государства, шкала которых у нас искривлена - эксперт
01.02.24  •  192914 просмотра

В Украине чиновнику допустимо "ошибаться" в интересах государства, шкала которых у нас искривлена - эксперт

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Действиями людей, которые мешали верующим Православной церкви Украины зайти в свой храм, мог руководить депутат облсовета от Гройсмана - глава общины ПЦУ
01.02.24  •  180677 просмотра

Действиями людей, которые мешали верующим Православной церкви Украины зайти в свой храм, мог руководить депутат облсовета от Гройсмана - глава общины ПЦУ

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Юрист рассказал, могут ли отстранить судей Верховного суда по делу Князева
01.02.24  •  152525 просмотра

Юрист рассказал, могут ли отстранить судей Верховного суда по делу Князева

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Будет приложением для дальнейших дел: политолог о решении суда ООН по искам Украины против рф
31.01.24  •  157240 просмотра

Будет приложением для дальнейших дел: политолог о решении суда ООН по искам Украины против рф

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Европейская Бизнес Ассоциация фиксирует увеличение количества жалоб от предпринимателей на неправомерные действия налоговых органов
31.01.24  •  171516 просмотра

Европейская Бизнес Ассоциация фиксирует увеличение количества жалоб от предпринимателей на неправомерные действия налоговых органов

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рф время от времени увеличивает количество штурмов: Гуменюк о ситуации возле Крынок в Херсонской области
31.01.24  •  170486 просмотра

рф время от времени увеличивает количество штурмов: Гуменюк о ситуации возле Крынок в Херсонской области

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Новости по теме

В Николаевской области ночью уничтожили вражеский "шахед"

Силы противовоздушной обороны в Николаевской области уничтожили один ударный беспилотник "шахед" в ночь на 3 февраля.

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В Николаевской области ночью уничтожили вражеский "шахед"

В Житомирской области во время ночной атаки рф ПВО отработала по вражеским целям - ОВА

Во время ночной атаки российских войск силы противовоздушной обороны в Житомирской области поразили вражеские цели, потерь нет.

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В Житомирской области во время ночной атаки рф ПВО отработала по вражеским целям - ОВА

Китай запустил мощную ракету Jielong-3, прокладывая путь для новых коммерческих миссий

Небольшая китайская ракета вывела на орбиту девять спутников, и у Китая может быть насыщенный год для коммерческих космических запусков.

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Китай запустил мощную ракету Jielong-3, прокладывая путь для новых коммерческих миссий

В Сумской области запретили движение по дорогам в пограничье: список

Движение транспортных средств было запрещено на участках дорог в 5-километровой зоне вдоль границы в Сумской области, чтобы предотвратить жертвы среди гражданского населения от военных действий.

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В Сумской области запретили движение по дорогам в пограничье: список

В Париже произошла атака с ножом на вокзале, ранены три человека

Три человека были ранены, двое легко и один серьезно, но без угрозы для жизни, в результате нападения с ножом на Лионском вокзале в Париже рано утром в субботу, согласно сообщению полиции, которая задержала предполагаемого нападавшего, чьи мотивы остались неясными.

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В Париже произошла атака с ножом на вокзале, ранены три человека

МИД Украины передал ноту протеста Никарагуа из-за приезда российской делегации из оккупированного Крыма

Министерство иностранных дел Украины выразило официальный протест Никарагуа в связи с приездом российской делегации из оккупированного Крыма.

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МИД Украины передал ноту протеста Никарагуа из-за приезда российской делегации из оккупированного Крыма

По Херсонской области россияне выпустили 218 снарядов, ранены 7 человек, в том числе ребенок

За минувшие сутки российские войска 67 раз обстреляли Херсонскую область, в результате чего ранения получили семь человек, в том числе ребенок.

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По Херсонской области россияне выпустили 218 снарядов, ранены 7 человек, в том числе ребенок

Актер-сторонник рф покидает сериал HBO "Белый лотос" после возмущения в сети

Телеканал HBO разорвал контракт с сербским актером Милошем Биковичем на новый сезон сериала "Белый лотос" после возмущения в сети.

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Актер-сторонник рф покидает сериал HBO "Белый лотос" после возмущения в сети

россияне не делают выводов, как мощно могут терять авиацию, пытаются выискивать новые пусковые рубежи - Гуменюк

российская авиация продолжает бомбардировку юга Украины, пытаясь доказывать, что еще имеют потенциал в воздухе.

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россияне не делают выводов, как мощно могут терять авиацию, пытаются выискивать новые пусковые рубежи - Гуменюк

Кадры атаки беспилотника с НПЗ "Лукойл" в волгограде в рф появились в сети

На видеозаписи виден пожар на площади 300 кв. м на российском нефтеперерабатывающем заводе в волгограде

Война •   •  18700 просмотра
Кадры атаки беспилотника с НПЗ "Лукойл" в волгограде в рф появились в сети