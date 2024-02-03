В Николаевской области ночью уничтожили вражеский "шахед"

В Николаевской области ночью уничтожен один вражеский ударный дрон типа Shahed, сообщил в субботу глава Николаевской ОВА Виталий Ким, пишет УНН.

В ночь на 3 февраля силами и средствами противовоздушной обороны в Николаевской области уничтожен один БпЛА типа "Shahed-131/136" - написал Ким в Telegram.

Детали

По словам Кима, вчера, 2 февраля, в 11:35 вражеские обстрелы фиксировались по городу Очаков, а в 13:45 по акватории Очаковской громады. Пострадавших нет.

Также вечером, 2 февраля, в 19:18 и в 21:24 враг применил FPV-дрон и ударил артиллерией по Куцурубской общине. Пострадавших нет, указал он.

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