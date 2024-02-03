В Николаевской области ночью уничтожили вражеский "шахед"
Силы противовоздушной обороны в Николаевской области уничтожили один ударный беспилотник "шахед" в ночь на 3 февраля.
В Житомирской области во время ночной атаки рф ПВО отработала по вражеским целям - ОВА
Во время ночной атаки российских войск силы противовоздушной обороны в Житомирской области поразили вражеские цели, потерь нет.
Китай запустил мощную ракету Jielong-3, прокладывая путь для новых коммерческих миссий
Небольшая китайская ракета вывела на орбиту девять спутников, и у Китая может быть насыщенный год для коммерческих космических запусков.
В Сумской области запретили движение по дорогам в пограничье: список
Движение транспортных средств было запрещено на участках дорог в 5-километровой зоне вдоль границы в Сумской области, чтобы предотвратить жертвы среди гражданского населения от военных действий.
В Париже произошла атака с ножом на вокзале, ранены три человека
Три человека были ранены, двое легко и один серьезно, но без угрозы для жизни, в результате нападения с ножом на Лионском вокзале в Париже рано утром в субботу, согласно сообщению полиции, которая задержала предполагаемого нападавшего, чьи мотивы остались неясными.
МИД Украины передал ноту протеста Никарагуа из-за приезда российской делегации из оккупированного Крыма
Министерство иностранных дел Украины выразило официальный протест Никарагуа в связи с приездом российской делегации из оккупированного Крыма.
По Херсонской области россияне выпустили 218 снарядов, ранены 7 человек, в том числе ребенок
За минувшие сутки российские войска 67 раз обстреляли Херсонскую область, в результате чего ранения получили семь человек, в том числе ребенок.
Актер-сторонник рф покидает сериал HBO "Белый лотос" после возмущения в сети
Телеканал HBO разорвал контракт с сербским актером Милошем Биковичем на новый сезон сериала "Белый лотос" после возмущения в сети.
россияне не делают выводов, как мощно могут терять авиацию, пытаются выискивать новые пусковые рубежи - Гуменюк
российская авиация продолжает бомбардировку юга Украины, пытаясь доказывать, что еще имеют потенциал в воздухе.
Кадры атаки беспилотника с НПЗ "Лукойл" в волгограде в рф появились в сети
На видеозаписи виден пожар на площади 300 кв. м на российском нефтеперерабатывающем заводе в волгограде