На Київщині стартують масштабні навчання ЗСУ: влада нагадала мешканцям не знімати пересування військових та техніки
Київ • УНН
Масштабні військові навчання Збройних Сил України з переміщенням особового складу і важкої техніки пройдуть в Київській області з 5 по 13 червня. Жителів закликають не знімати на відео і не оприлюднювати пересування українських військових підрозділів і техніки з міркувань безпеки.
Голова Київської ОВА Руслан Кравченко закликав не знімати пересування українських військових та техніки під час масштабних навчань, які стартують сьогодні, 5 червня, в регіоні. Про це УНН повідомляє із посиланням на допис Кравченка у Facebook.
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Кравченко нагадав, що на Київщині сьогодні розпочинаються командно-штабні навчання, яки триватимуть до 13 червня.
Він зауважив, що в умовах російської агресії підвищення безпекових заходів є основним пріоритетом. Тому військові постійно підвищують рівень боєздатності, щоб оперативно та ефективно реагувати на будь-які можливі виклики.
"За інформацією командування Сухопутних військ ЗС України, навчання в межах міста Київ та області відбудуться за участі військових частин (підрозділів) угруповання сил і засобів оборони міста Київ. Передбачене переміщення особового складу та рух важкої техніки.
Тож прошу мешканців області зберігати спокій! Не фіксуйте на фото та відео та не оприлюднюйте пересування наших військових та техніки. Дбаємо про власну безпеку та безпеку одне одного!", - закликав начальник ОВА.
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