Завтра у Києві та області стартують масштабні військові навчання ЗСУ
Київ • УНН
З 5 по 13 червня в Києві та Київській області розпочнуться масштабні військові навчання із залученням техніки, в яких будуть задіяні особовий склад, військова техніка, озброєння, а також зенітні і протидиверсійні підрозділи для відпрацювання оборонних операцій.
У столиці у Київському регіоні завтра, 5 червня, починаються масштабні військові навчання зі залученням техніки. Про це попередили у Сухопутних силах ЗСУ, передає УНН.
Деталі
У період з 05 по 13 червня в межах міста Києва та області будуть проведені командно-штабні навчання з військовими частинами (підрозділами) угруповання сил і засобів оборони міста Київ
У ході навчань відбудуться практичні дії із залученням особового складу, військової техніки та озброєння всіх наземних, річкових, протиповітряних та протидиверсійних підрозділів.
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У Сухопутних силах пояснюють, що навчання проводять для відпрацювання бойових та спеціальних завдань оборонної операції в умовах активного застосування противником всього спектру наступального озброєння та дій ворожих диверсійно-розвідувальних
У зв'язку з проведенням навчань будуть здійснюватися переміщення особового складу та рух важкої техніки. Просимо зберігати спокій та нагадуємо про заходи інформаційної гігієни і заборону на фото, відеозйомки пересування наших військ
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