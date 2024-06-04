Завтра в Киеве и области стартуют масштабные военные учения ВСУ

В столице в Киевском регионе завтра, 5 июня, начинаются масштабные военные учения с привлечением техники. Об этом предупредили в Сухопутных силах ВСУ, передает УНН.

Детали

В период с 05 по 13 июня в черте города Киева и области будут проведены командно-штабные учения с воинскими частями (подразделениями) группировки сил и средств обороны города Киев - заявил командующий Сухопутных войск ВС Украины Александр Павлюк.

В ходе учений состоятся практические действия с привлечением личного состава, военной техники и вооружения всех наземных, речных, противовоздушных и противодиверсионных подразделений.

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В Сухопутных силах объясняют, что учения проводят для отработки боевых и специальных задач оборонительной операции в условиях активного применения противником всего спектра наступательного вооружения и действий вражеских диверсионно-разведывательных

В связи с проведением обучения будут осуществляться перемещение личного состава и движение тяжелой техники. просим сохранять спокойствие и напоминаем о мерах информационной гигиены и запрете на фото, видеосъемки передвижения наших войск - подытожил командующий Сухопутных войск ВСУ.

Напомним

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