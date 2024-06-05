На Киевщине стартуют масштабные учения ВСУ: власти напомнили жителям не снимать передвижения военных и техники

Глава Киевской ОВА Руслан Кравченко призвал не снимать передвижения украинских военных и техники во время масштабных учений, которые стартуют сегодня, 5 июня, в регионе. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщение Кравченко в Facebook.

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Кравченко напомнил, что на Киевщине сегодня начинаются командно-штабные учения, которые продлятся до 13 июня.

Он отметил, что в условиях российской агрессии повышение мер безопасности является основным приоритетом. Поэтому военные постоянно повышают уровень боеспособности, чтобы оперативно и эффективно реагировать на любые возможные вызовы.

"По информации командования Сухопутных войск ВС Украины, учения в пределах города Киев и области состоятся при участии воинских частей (подразделений) группировки сил и средств обороны города Киев. Предусмотрено перемещение личного состава и движение тяжелой техники.

Поэтому прошу жителей области сохранять спокойствие! Не фиксируйте на фото и видео и не обнародуйте передвижения наших военных и техники. Заботимся о собственной безопасности и безопасности друг друга!",- призвал начальник ОВА.

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