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На Київщині перекрили рух мостом на шляху до Чернігова: як об'їхати

На Київщині перекрили рух мостом на шляху до Чернігова: як об'їхати

Київ • УНН

 • 21078 перегляди

Рух транспорту перекрито на мосту автодороги Р-69 в селі Хотянівка Київської області через пошкодження, отримані в результаті бойових дій, діють об'їзні шляхи, і планується відновити рух через паралельну понтонну переправу.

На Київщині перекрили рух мостом автомобільній дорозі Р-69 Київ - Вишгород - Десна - Чернігів в селі Хотянівка. Про це пише УНН з посиланням на Київську ОВА.

Деталі 

Рух мостом в селі Хотянівка Вишгородського району перекрито. Рух транспорту здійснюється в об’їзд. З метою безпечного та безперебійного дорожнього руху рух буде здійснюватися в об’їзд автомобільними дорогами:
- О100805 /Київ - Вишгород - Десна -Чернігів/ - Ровжі,
- С100820 /Київ - Вишгород - Десна -Чернігів/ - Лебедівка.  

- йдеться в заяві ОВА. 

Окрім того, буде відновлено рух паралельною понтонною переправою поряд з пошкодженим мостом.

В обласній військові адміністрації пояснюють, що міст було пошкоджено під час бойових дій на території Київщини.

Нагадаємо

У Патрульній поліції Києва попередили, що в місті на вулиці Дегтярівській в районі станції метро "Берестейська" сталася ДТП. У зв'язку з цим рух транспорту ускладнено. 

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Володимир Омельченко

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