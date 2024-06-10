На Київщині перекрили рух мостом на шляху до Чернігова: як об'їхати
Київ • УНН
Рух транспорту перекрито на мосту автодороги Р-69 в селі Хотянівка Київської області через пошкодження, отримані в результаті бойових дій, діють об'їзні шляхи, і планується відновити рух через паралельну понтонну переправу.
На Київщині перекрили рух мостом автомобільній дорозі Р-69 Київ - Вишгород - Десна - Чернігів в селі Хотянівка. Про це пише УНН з посиланням на Київську ОВА.
Деталі
Рух мостом в селі Хотянівка Вишгородського району перекрито. Рух транспорту здійснюється в об’їзд. З метою безпечного та безперебійного дорожнього руху рух буде здійснюватися в об’їзд автомобільними дорогами:
- О100805 /Київ - Вишгород - Десна -Чернігів/ - Ровжі,
- С100820 /Київ - Вишгород - Десна -Чернігів/ - Лебедівка.
Окрім того, буде відновлено рух паралельною понтонною переправою поряд з пошкодженим мостом.
В обласній військові адміністрації пояснюють, що міст було пошкоджено під час бойових дій на території Київщини.
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